Hund on Sol (HUND) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Hund on Sol(HUND), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Hund on Sol (HUND) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Hund on Sol(HUND), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 729.07K
Totalt utbud:
$ 399.99M
Cirkulerande utbud
$ 399.93M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 729.18K
Högsta någonsin:
$ 0.029
Lägsta någonsin:
$ 0.000035172954125922
Aktuellt pris:
$ 0.001823
Hund on Sol (HUND) Information

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Officiell webbplats:
https://hundonsol.com/
Whitepaper:
https://hundmemecoin.com/whitepaper/
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev

Hund on Sol (HUND) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Hund on Sol (HUND) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet HUND-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många HUND-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår HUND:s tokenomics, utforska HUND-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

