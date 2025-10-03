HashKey Platform (HSK) Tokenomics

HashKey Platform (HSK) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om HashKey Platform(HSK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:08:38 (UTC+8)
HashKey Platform (HSK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HashKey Platform(HSK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 127.05M
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 322.46M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 394.00M
Högsta någonsin:
$ 2.5982
Lägsta någonsin:
$ 0.24981610577534416
Aktuellt pris:
$ 0.394
HashKey Platform (HSK) Information

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

Officiell webbplats:
https://group.hashkey.com/en/hsk
Whitepaper:
https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a

HashKey Platform (HSK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i HashKey Platform (HSK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet HSK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många HSK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår HSK:s tokenomics, utforska HSK-tokens pris i realtid!

HashKey Platform (HSK) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för HSK hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för HSK

Vill du veta vart HSK kan vara på väg? På HSK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

