RankNo.571

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.34%

Cirkulationsutbud132,500,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.1325%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.587574787960956,2024-12-20

Lägsta pris0.32897770498658296,2025-04-16

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionHSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.