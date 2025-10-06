Livepriset för Hims Hers Health idag är 42.18 USD.HIMSON börsvärdet är 254,295.4633434876 USD. Följ prisuppdateringar för HIMSON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Hims Hers Health idag är 42.18 USD.HIMSON börsvärdet är 254,295.4633434876 USD. Följ prisuppdateringar för HIMSON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Hims Hers Health (HIMSON) idag är $ 42.18, med en förändring på 0.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HIMSON till USD är$ 42.18 per HIMSON.
Hims Hers Health rankas för närvarande nr.2767 enligt marknadsvärde på $ 254.30K, med ett cirkulerande utbud på 6.03K HIMSON. Under de senaste 24 timmarna handlades HIMSON mellan $ 39.94 (lägsta) och $ 42.75 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 64.87097006673565, medan det lägsta priset någonsin var $ 39.63976232175413.
I kortsiktigt resultat, rörde sig HIMSON med +0.64% under den senaste timmen och -9.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 79.69K.
Hims Hers Health (HIMSON) Marknadsinformation
No.2767
$ 254.30K
$ 254.30K
$ 79.69K
$ 79.69K
$ 254.30K
$ 254.30K
6.03K
6.03K
6,028.81610582
6,028.81610582
ETH
Det aktuella börsvärdet för Hims Hers Health är $ 254.30K, med en 24h-handelsvolym på $ 79.69K. Det cirkulerande utbudet av HIMSON är 6.03K, med ett totalt utbud på 6028.81610582. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 254.30K.
Hims Hers Health Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 39.94
$ 39.94
lägsta under 24-timmar
$ 42.75
$ 42.75
högsta under 24-timmar
$ 39.94
$ 39.94
$ 42.75
$ 42.75
$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565
$ 39.63976232175413
$ 39.63976232175413
+0.64%
+0.11%
-9.43%
-9.43%
Hims Hers Health (HIMSON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Hims Hers Health idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.046
+0.11%
30 dagar
$ -16
-27.51%
60 dagar
$ +12.18
+40.60%
90 dagar
$ +12.18
+40.60%
Hims Hers Health Prisförändring idag
Idag registrerade HIMSON en förändring med $ +0.046 (+0.11%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Hims Hers Health 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -16 (-27.51%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Hims Hers Health 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades HIMSON med $ +12.18(+40.60%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Hims Hers Health 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +12.18 (+40.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Hims Hers Health (HIMSON)?
AI-drivna insikter som analyserar Hims Hers Health senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Hims Hers Healths priser?
HIMS stock prices are influenced by several key factors:
1. Revenue growth and subscriber acquisition rates 2. Regulatory changes in telehealth and prescription drug policies 3. Competition from other telehealth platforms 4. Marketing effectiveness and customer acquisition costs 5. Product expansion into new health categories 6. Overall telehealth industry trends and adoption 7. Healthcare policy changes and insurance coverage 8. Financial performance metrics like gross margins 9. Management guidance and strategic partnerships 10. General market sentiment toward growth stocks
Varför vill folk veta Hims Hers Healths pris idag?
People want to know HIMS stock price today because it's a popular telehealth company offering direct-to-consumer healthcare services. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, assess market volatility, and evaluate investment opportunities in the growing digital health sector.
Prisförutsägelse för Hims Hers Health
Hims Hers Health (HIMSON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HIMSON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Hims Hers Health (HIMSON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Hims Hers Health potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Hims Hers Health kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HIMSON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Hims Hers Health Price Prediction.
Om Hims Hers Health
HIMSON is a digital asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of HIMSON is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HIMSON's issuance model is designed with a fixed supply to prevent inflation. The asset is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, purchasing goods and services, and for transferring value across borders. Its design and functionality make it a significant part of the broader digital currency landscape.
Hur man köper och investerar Hims Hers Health
Är du redo att komma igång med Hims Hers Health? Att köpa HIMSON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Hims Hers Health. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Hims Hers Health (HIMSON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 6.03K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Hims Hers Health krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Hims Hers Health
Genom att äga Hims Hers Health kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Hims Hers Health (HIMSON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Hims Hers Health Resurs
För en mer djupgående förståelse av Hims Hers Health kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Hims Hers Health
Hur mycket kommer 1 Hims Hers Health att vara värd år 2030?
Om Hims Hers Health skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Hims Hers Health-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Hims Hers Health idag?
Priset för Hims Hers Health är idag $ 42.18. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Hims Hers Health fortfarande en bra investering?
Hims Hers Health förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i HIMSON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Hims Hers Health?
Hims Hers Health till ett värde av $ 79.69K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Hims Hers Health?
Livepriset för HIMSON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Hims Hers Health i den valuta du föredrar, besök HIMSON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Hims Hers Health?
Priset på HIMSON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,308.64
+0.58%
ETH
3,403.12
+0.78%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
607.37
+18.47%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för HIMSON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret HIMSON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Hims Hers Healths kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Hims Hers Health-priset att stiga i år?
Hims Hers Health priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Hims Hers Health (HIMSON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:44:06 (UTC+8)
Hims Hers Health (HIMSON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.