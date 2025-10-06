Livepriset för Graphite idag är 0.3416 USD.GP börsvärdet är 11,504,911.762257780608 USD. Följ prisuppdateringar för GP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Graphite idag är 0.3416 USD.GP börsvärdet är 11,504,911.762257780608 USD. Följ prisuppdateringar för GP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Graphite (GP) idag är $ 0.3416, med en förändring på 1.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GP till USD är$ 0.3416 per GP.
Graphite rankas för närvarande nr.1013 enligt marknadsvärde på $ 11.50M, med ett cirkulerande utbud på 33.68M GP. Under de senaste 24 timmarna handlades GP mellan $ 0.3308 (lägsta) och $ 0.47 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.974056528051682, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.027421874976476645.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GP med 0.00% under den senaste timmen och -10.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 67.29K.
Graphite (GP) Marknadsinformation
No.1013
$ 11.50M
$ 67.29K
$ 20.27M
33.68M
59,335,019.23716175
SOL
Det aktuella börsvärdet för Graphite är $ 11.50M, med en 24h-handelsvolym på $ 67.29K. Det cirkulerande utbudet av GP är 33.68M, med ett totalt utbud på 59335019.23716175. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.27M.
Graphite Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.3308
lägsta under 24-timmar
$ 0.47
högsta under 24-timmar
$ 0.3308
$ 0.47
$ 6.974056528051682
$ 0.027421874976476645
0.00%
-1.92%
-10.67%
-10.67%
Graphite (GP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Graphite idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.006687
-1.92%
30 dagar
$ -0.3064
-47.29%
60 dagar
$ -0.9954
-74.46%
90 dagar
$ -1.4764
-81.22%
Graphite Prisförändring idag
Idag registrerade GP en förändring med $ -0.006687 (-1.92%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Graphite 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.3064 (-47.29%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Graphite 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GP med $ -0.9954(-74.46%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Graphite 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -1.4764 (-81.22%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Graphite (GP)?
AI-drivna insikter som analyserar Graphite senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Graphites priser?
Graphite (GP) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price dynamics.
Partnerships: Strategic alliances with other projects or traditional companies can drive demand.
Utility: Real-world use cases, transaction volume, and platform activity influence long-term value.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Varför vill folk veta Graphites pris idag?
People want to know Graphite (GP) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold GP tokens effectively.
Portfolio tracking - Crypto holders monitor GP value to assess their investment performance and overall portfolio worth.
Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry and exit points for trading strategies.
Risk management - Current pricing data enables better position sizing and stop-loss decisions.
Trend analysis - Daily prices provide data points for technical analysis and predicting future price movements.
FOMO/opportunity assessment - Investors check if GP is experiencing significant gains or losses they might capitalize on.
Comparison shopping - Different exchanges may offer varying GP prices, so users seek the best rates for transactions.
Prisförutsägelse för Graphite
Graphite (GP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Graphite (GP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Graphite potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Graphite kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Graphite Price Prediction.
Om Graphite
GP (GoldPieces) is a digital cryptocurrency that operates on a peer-to-peer network. It was designed with the intention of being used as an in-game currency for online multiplayer games, allowing players to trade and sell items securely within the gaming ecosystem. GP utilizes a Proof-of-Work consensus mechanism and has a limited supply of 12.5 million coins, which are issued through mining. The coin's primary use case is within the gaming industry, but it also serves as a general-purpose cryptocurrency for transactions and value storage. GP aims to provide a seamless and secure method of transaction for gamers, fostering a more immersive and interactive gaming experience.
Hur man köper och investerar Graphite
Är du redo att komma igång med Graphite? Att köpa GP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Graphite. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Graphite (GP) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 33.68M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Graphite krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Graphite
Genom att äga Graphite kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Graphite (GP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
$GP, även känt som Graphite Protocol, är ett meme-mynt som är nära kopplat till Solana-ekosystemet och förvaltas av SolportTom-teamet. Projektet har bidragit till plattformar som @bonk_fun och @LiveBonk. $GP spelar en nyckelroll i ekosystemets belöningar, där den officiella Twitter-plattformen regelbundet delar uppdateringar och partnerskap.
Graphite Resurs
För en mer djupgående förståelse av Graphite kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Graphite att vara värd år 2030?
Om Graphite skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Graphite-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Graphite idag?
Priset för Graphite är idag $ 0.3416. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Graphite fortfarande en bra investering?
Graphite förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i GP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Graphite?
Graphite till ett värde av $ 67.29K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Graphite?
Livepriset för GP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Graphite i den valuta du föredrar, besök GP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Graphite?
Priset på GP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,308.67
+0.58%
ETH
3,403.11
+0.78%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
604.33
+17.88%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för GP på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret GP/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Graphites kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Graphite-priset att stiga i år?
Graphite priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Graphite (GP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:30 (UTC+8)
Graphite (GP) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.