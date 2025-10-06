Graphite Pris idag

Livepriset för Graphite (GP) idag är $ 0.3416, med en förändring på 1.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GP till USD är$ 0.3416 per GP.

Graphite rankas för närvarande nr.1013 enligt marknadsvärde på $ 11.50M, med ett cirkulerande utbud på 33.68M GP. Under de senaste 24 timmarna handlades GP mellan $ 0.3308 (lägsta) och $ 0.47 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.974056528051682, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.027421874976476645.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GP med 0.00% under den senaste timmen och -10.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 67.29K.

Graphite (GP) Marknadsinformation

Rank No.1013 Marknadsvärde $ 11.50M$ 11.50M $ 11.50M Volym (24H) $ 67.29K$ 67.29K $ 67.29K Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.27M$ 20.27M $ 20.27M Cirkulationsutbud 33.68M 33.68M 33.68M Totalt utbud 59,335,019.23716175 59,335,019.23716175 59,335,019.23716175 Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Graphite är $ 11.50M, med en 24h-handelsvolym på $ 67.29K. Det cirkulerande utbudet av GP är 33.68M, med ett totalt utbud på 59335019.23716175. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.27M.