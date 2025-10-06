BörsDEX+
Livepriset för Graphite idag är 0.3416 USD.GP börsvärdet är 11,504,911.762257780608 USD. Följ prisuppdateringar för GP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Graphite Logotyp

Graphite-kurs(GP)

Graphite (GP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:30 (UTC+8)

Graphite Pris idag

Livepriset för Graphite (GP) idag är $ 0.3416, med en förändring på 1.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GP till USD är$ 0.3416 per GP.

Graphite rankas för närvarande nr.1013 enligt marknadsvärde på $ 11.50M, med ett cirkulerande utbud på 33.68M GP. Under de senaste 24 timmarna handlades GP mellan $ 0.3308 (lägsta) och $ 0.47 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.974056528051682, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.027421874976476645.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GP med 0.00% under den senaste timmen och -10.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 67.29K.

Graphite (GP) Marknadsinformation

SOL

Det aktuella börsvärdet för Graphite är $ 11.50M, med en 24h-handelsvolym på $ 67.29K. Det cirkulerande utbudet av GP är 33.68M, med ett totalt utbud på 59335019.23716175. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.27M.

Graphite Prishistorik USD

Graphite (GP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Graphite idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.006687-1.92%
30 dagar$ -0.3064-47.29%
60 dagar$ -0.9954-74.46%
90 dagar$ -1.4764-81.22%
Graphite Prisförändring idag

Idag registrerade GP en förändring med $ -0.006687 (-1.92%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Graphite 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.3064 (-47.29%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Graphite 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GP med $ -0.9954(-74.46%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Graphite 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -1.4764 (-81.22%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Graphite (GP)?

Kolla in sidan Graphite Prishistorik nu.

AI-analys för Graphite

AI-drivna insikter som analyserar Graphite senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Graphites priser?

Graphite (GP) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price dynamics.

Technology Development: Platform updates, smart contract improvements, and ecosystem expansion affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and regulatory news create price volatility.

Partnerships: Strategic alliances with other projects or traditional companies can drive demand.

Utility: Real-world use cases, transaction volume, and platform activity influence long-term value.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Varför vill folk veta Graphites pris idag?

People want to know Graphite (GP) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold GP tokens effectively.

Portfolio tracking - Crypto holders monitor GP value to assess their investment performance and overall portfolio worth.

Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry and exit points for trading strategies.

Risk management - Current pricing data enables better position sizing and stop-loss decisions.

Trend analysis - Daily prices provide data points for technical analysis and predicting future price movements.

FOMO/opportunity assessment - Investors check if GP is experiencing significant gains or losses they might capitalize on.

Comparison shopping - Different exchanges may offer varying GP prices, so users seek the best rates for transactions.

Prisförutsägelse för Graphite

Graphite (GP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Graphite (GP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Graphite potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Graphite kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Graphite Price Prediction.

Om Graphite

GP (GoldPieces) is a digital cryptocurrency that operates on a peer-to-peer network. It was designed with the intention of being used as an in-game currency for online multiplayer games, allowing players to trade and sell items securely within the gaming ecosystem. GP utilizes a Proof-of-Work consensus mechanism and has a limited supply of 12.5 million coins, which are issued through mining. The coin's primary use case is within the gaming industry, but it also serves as a general-purpose cryptocurrency for transactions and value storage. GP aims to provide a seamless and secure method of transaction for gamers, fostering a more immersive and interactive gaming experience.

Hur man köper och investerar Graphite

Är du redo att komma igång med Graphite? Att köpa GP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Graphite. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Graphite (GP) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

Steg 4

Välj dina tokens

Steg 5

Slutför ditt köp

Hur man köper Graphite (GP) Guide

Vad kan du göra med Graphite

Genom att äga Graphite kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Graphite (GP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Graphite (GP)

$GP, även känt som Graphite Protocol, är ett meme-mynt som är nära kopplat till Solana-ekosystemet och förvaltas av SolportTom-teamet. Projektet har bidragit till plattformar som @bonk_fun och @LiveBonk. $GP spelar en nyckelroll i ekosystemets belöningar, där den officiella Twitter-plattformen regelbundet delar uppdateringar och partnerskap.

Graphite Resurs

För en mer djupgående förståelse av Graphite kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Graphite webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Graphite

Hur mycket kommer 1 Graphite att vara värd år 2030?
Om Graphite skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Graphite-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:30 (UTC+8)

Graphite (GP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

