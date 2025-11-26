Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Graphite(GP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

$GP, även känt som Graphite Protocol, är ett meme-mynt som är nära kopplat till Solana-ekosystemet och förvaltas av SolportTom-teamet. Projektet har bidragit till plattformar som @bonk_fun och @LiveBonk. $GP spelar en nyckelroll i ekosystemets belöningar, där den officiella Twitter-plattformen regelbundet delar uppdateringar och partnerskap.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många GP-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet GP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Graphite (GP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Graphite (GP) Prishistorik Att analysera prishistoriken för GP hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för GP nu!