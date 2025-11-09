Baserat på din prognos, kan Graphite potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.351 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Graphite potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.36855 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för GP $ 0.386977 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för GP $ 0.406326 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GP $ 0.426642 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GP $ 0.447974 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Graphite potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.729703.

År 2050 skulle priset på Graphite potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.1886.