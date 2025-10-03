Utforska viktiga tokenomics och prisdata för New XAI gork(GORK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många GORK-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet GORK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i New XAI gork (GORK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper GORK Är du intresserad av att lägga till New XAI gork(GORK) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa GORK, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper GORK på MEXC nu!

New XAI gork (GORK) Prishistorik Att analysera prishistoriken för GORK hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för GORK nu!