New XAI gork (GORK) Tokenomics

New XAI gork (GORK) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om New XAI gork(GORK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:16:41 (UTC+8)
USD

New XAI gork (GORK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för New XAI gork(GORK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M
Totalt utbud:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Cirkulerande utbud
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M
Högsta någonsin:
$ 0.09545
$ 0.09545$ 0.09545
Lägsta någonsin:
$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773
Aktuellt pris:
$ 0.013041
$ 0.013041$ 0.013041

New XAI gork (GORK) Information

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

Officiell webbplats:
https://x.com/i/communities/1917678757642477736
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump

New XAI gork (GORK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i New XAI gork (GORK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GORK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GORK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GORK:s tokenomics, utforska GORK-tokens pris i realtid!

Hur man köper GORK

Är du intresserad av att lägga till New XAI gork(GORK) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa GORK, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

New XAI gork (GORK) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för GORK hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för GORK

Vill du veta vart GORK kan vara på väg? På GORK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn