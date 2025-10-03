GOR (Gorbagana) har sitt ursprung i Solana-samhället. Namnet "GOR" har ingen tydlig betydelse som ett djur eller ett objekt, men har memeifierats av samhället för att symbolisera "skräp" eller till och med "värdelös", med en ton av ironi och självhån.

