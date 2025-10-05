Livepriset för Fragmetric idag är 0.0314 USD. Följ kursuppdateringar för FRAG-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska FRAG prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Fragmetric idag är 0.0314 USD. Följ kursuppdateringar för FRAG-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska FRAG prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Fragmetric-kurs(FRAG)

1 FRAG-till-USD pris i realtid:

-0.97%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:40:42 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.54%

-0.97%

-9.98%

-9.98%

Fragmetric (FRAG) priset i realtid är $ 0.0314. Under de senaste 24 timmarna har FRAG handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.03093 och en högsta nivå på $ 0.03311, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. FRAGs högsta pris genom tiderna är --, medan det lägsta priset genom tiderna är --.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har FRAG förändrats med +0.54% under den senaste timmen, -0.97% under 24 timmar och -9.98% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Fragmetric (FRAG) Marknadsinformation

SOL

Det aktuella börsvärdet för Fragmetric är --, med en 24h-handelsvolym på $ 125.11K. Det cirkulerande utbudet av FRAG är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.40M.

Fragmetric (FRAG) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Fragmetric idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0003072-0.97%
30 dagar$ -0.00859-21.49%
60 dagar$ -0.01057-25.19%
90 dagar$ -0.02412-43.45%
Fragmetric Prisförändring idag

Idag registrerade FRAG en förändring med $ -0.0003072 (-0.97%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Fragmetric 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00859 (-21.49%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Fragmetric 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FRAG med $ -0.01057(-25.19%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Fragmetric 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02412 (-43.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Fragmetric (FRAG)?

Kolla in sidan Fragmetric Prishistorik nu.

Vad är Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina Fragmetric investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera FRAG tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om Fragmetric på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din Fragmetric köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

Fragmetric Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Fragmetric (FRAG) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Fragmetric (FRAG) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Fragmetric.

Kontrollera Fragmetric prisprognosen nu!

Fragmetric (FRAG) Tokenomics

Förståelsen för Fragmetric(FRAG):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om FRAG-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper Fragmetric (FRAG)

Letar du efter hur man köper Fragmetric? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa Fragmetric på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

FRAG till lokala valutor

1 Fragmetric(FRAG) till VND
826.291
1 Fragmetric(FRAG) till AUD
A$0.047414
1 Fragmetric(FRAG) till GBP
0.023236
1 Fragmetric(FRAG) till EUR
0.02669
1 Fragmetric(FRAG) till USD
$0.0314
1 Fragmetric(FRAG) till MYR
RM0.13188
1 Fragmetric(FRAG) till TRY
1.309066
1 Fragmetric(FRAG) till JPY
¥4.6786
1 Fragmetric(FRAG) till ARS
ARS$44.857098
1 Fragmetric(FRAG) till RUB
2.588302
1 Fragmetric(FRAG) till INR
2.786122
1 Fragmetric(FRAG) till IDR
Rp523.333124
1 Fragmetric(FRAG) till KRW
44.22533
1 Fragmetric(FRAG) till PHP
1.818688
1 Fragmetric(FRAG) till EGP
￡E.1.50249
1 Fragmetric(FRAG) till BRL
R$0.167362
1 Fragmetric(FRAG) till CAD
C$0.043646
1 Fragmetric(FRAG) till BDT
3.81981
1 Fragmetric(FRAG) till NGN
46.108388
1 Fragmetric(FRAG) till COP
$122.17897
1 Fragmetric(FRAG) till ZAR
R.0.541336
1 Fragmetric(FRAG) till UAH
1.294936
1 Fragmetric(FRAG) till TZS
T.Sh.77.1498
1 Fragmetric(FRAG) till VES
Bs5.809
1 Fragmetric(FRAG) till CLP
$30.2068
1 Fragmetric(FRAG) till PKR
Rs8.882432
1 Fragmetric(FRAG) till KZT
17.186476
1 Fragmetric(FRAG) till THB
฿1.01893
1 Fragmetric(FRAG) till TWD
NT$0.95456
1 Fragmetric(FRAG) till AED
د.إ0.115238
1 Fragmetric(FRAG) till CHF
Fr0.024806
1 Fragmetric(FRAG) till HKD
HK$0.244292
1 Fragmetric(FRAG) till AMD
֏12.030596
1 Fragmetric(FRAG) till MAD
.د.م0.28574
1 Fragmetric(FRAG) till MXN
$0.578074
1 Fragmetric(FRAG) till SAR
ريال0.117436
1 Fragmetric(FRAG) till ETB
Br4.540126
1 Fragmetric(FRAG) till KES
KSh4.057194
1 Fragmetric(FRAG) till JOD
د.أ0.0222626
1 Fragmetric(FRAG) till PLN
0.113982
1 Fragmetric(FRAG) till RON
лв0.135962
1 Fragmetric(FRAG) till SEK
kr0.294846
1 Fragmetric(FRAG) till BGN
лв0.052124
1 Fragmetric(FRAG) till HUF
Ft10.40753
1 Fragmetric(FRAG) till CZK
0.64998
1 Fragmetric(FRAG) till KWD
د.ك0.0096084
1 Fragmetric(FRAG) till ILS
0.10362
1 Fragmetric(FRAG) till BOB
Bs0.21666
1 Fragmetric(FRAG) till AZN
0.05338
1 Fragmetric(FRAG) till TJS
SM0.292334
1 Fragmetric(FRAG) till GEL
0.085408
1 Fragmetric(FRAG) till AOA
Kz28.728174
1 Fragmetric(FRAG) till BHD
.د.ب0.0118064
1 Fragmetric(FRAG) till BMD
$0.0314
1 Fragmetric(FRAG) till DKK
kr0.200018
1 Fragmetric(FRAG) till HNL
L0.823622
1 Fragmetric(FRAG) till MUR
1.42242
1 Fragmetric(FRAG) till NAD
$0.540708
1 Fragmetric(FRAG) till NOK
kr0.312744
1 Fragmetric(FRAG) till NZD
$0.053694
1 Fragmetric(FRAG) till PAB
B/.0.0314
1 Fragmetric(FRAG) till PGK
K0.132822
1 Fragmetric(FRAG) till QAR
ر.ق0.114296
1 Fragmetric(FRAG) till RSD
дин.3.134034
1 Fragmetric(FRAG) till UZS
soʻm378.313166
1 Fragmetric(FRAG) till ALL
L2.587988
1 Fragmetric(FRAG) till ANG
ƒ0.056206
1 Fragmetric(FRAG) till AWG
ƒ0.05652
1 Fragmetric(FRAG) till BBD
$0.0628
1 Fragmetric(FRAG) till BAM
KM0.052124
1 Fragmetric(FRAG) till BIF
Fr92.3474
1 Fragmetric(FRAG) till BND
$0.040192
1 Fragmetric(FRAG) till BSD
$0.0314
1 Fragmetric(FRAG) till JMD
$5.041584
1 Fragmetric(FRAG) till KHR
126.104284
1 Fragmetric(FRAG) till KMF
Fr13.1566
1 Fragmetric(FRAG) till LAK
682.608682
1 Fragmetric(FRAG) till LKR
Rs9.494732
1 Fragmetric(FRAG) till MDL
L0.525008
1 Fragmetric(FRAG) till MGA
Ar140.178392
1 Fragmetric(FRAG) till MOP
P0.251514
1 Fragmetric(FRAG) till MVR
0.48042
1 Fragmetric(FRAG) till MWK
MK54.41934
1 Fragmetric(FRAG) till MZN
MT2.00646
1 Fragmetric(FRAG) till NPR
Rs4.46194
1 Fragmetric(FRAG) till PYG
221.1188
1 Fragmetric(FRAG) till RWF
Fr45.4986
1 Fragmetric(FRAG) till SBD
$0.258422
1 Fragmetric(FRAG) till SCR
0.459068
1 Fragmetric(FRAG) till SRD
$1.19634
1 Fragmetric(FRAG) till SVC
$0.274436
1 Fragmetric(FRAG) till SZL
L0.540708
1 Fragmetric(FRAG) till TMT
m0.1099
1 Fragmetric(FRAG) till TND
د.ت0.0911228
1 Fragmetric(FRAG) till TTD
$0.212578
1 Fragmetric(FRAG) till UGX
Sh108.644
1 Fragmetric(FRAG) till XAF
Fr17.584
1 Fragmetric(FRAG) till XCD
$0.08478
1 Fragmetric(FRAG) till XOF
Fr17.584
1 Fragmetric(FRAG) till XPF
Fr3.1714
1 Fragmetric(FRAG) till BWP
P0.416992
1 Fragmetric(FRAG) till BZD
$0.063114
1 Fragmetric(FRAG) till CVE
$2.950972
1 Fragmetric(FRAG) till DJF
Fr5.5892
1 Fragmetric(FRAG) till DOP
$1.9625
1 Fragmetric(FRAG) till DZD
د.ج4.065672
1 Fragmetric(FRAG) till FJD
$0.07065
1 Fragmetric(FRAG) till GNF
Fr273.023
1 Fragmetric(FRAG) till GTQ
Q0.240524
1 Fragmetric(FRAG) till GYD
$6.566054
1 Fragmetric(FRAG) till ISK
kr3.7994

Fragmetric Resurs

För en mer djupgående förståelse av Fragmetric kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Fragmetric webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Fragmetric

Hur mycket är Fragmetric (FRAG) värd idag?
Livepriset för FRAG i USD är 0.0314 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella FRAG-till-USD-priset?
Det aktuella priset för FRAG till USD är $ 0.0314. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Fragmetric?
Börsvärdet för FRAG är -- USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av FRAG?
Det cirkulerande utbudet av FRAG är -- USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för FRAG?
FRAG uppnådde ett ATH-pris på -- USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för FRAG
FRAG såg ett lägstapris på -- USD.
Vad är handelsvolymen för FRAG?
Live 24-timmars handelsvolym för FRAG är $ 125.11K USD.
Kommer FRAG att gå högre i år?
FRAG kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in FRAG prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:40:42 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-05 21:29:00Branschuppdateringar
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Data på kedjan
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Branschuppdateringar
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Branschuppdateringar
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Branschuppdateringar
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Heta nyheter

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025

Anmärkningsvärda projekt som snart lanserar tokens & airdrops i Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin når $125K! Zcash (ZEC) leder integritetsmyntens uppsving i den senaste kryptovaluta-boomen

October 5, 2025
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

1 FRAG = 0.0314 USD

