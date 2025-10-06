Livepriset för BNKR idag är 0.0003591 USD. Följ kursuppdateringar för BNKR-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska BNKR prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för BNKR idag är 0.0003591 USD. Följ kursuppdateringar för BNKR-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska BNKR prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Mer om BNKR

BNKR prisinformation

BNKR tokenomics

BNKR Prisförutsägelse

BNKR historik

BNKR Köpguide

BNKR-till-fiat valutaomvandlare

BNKR spot

BNKR USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

BNKR Logotyp

BNKR-kurs(BNKR)

1 BNKR-till-USD pris i realtid:

$0.0003589
$0.0003589$0.0003589
-1.61%1D
USD
BNKR (BNKR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-19 10:37:32 (UTC+8)

BNKR (BNKR) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0003537
$ 0.0003537$ 0.0003537
lägsta under 24-timmar
$ 0.000395
$ 0.000395$ 0.000395
högsta under 24-timmar

$ 0.0003537
$ 0.0003537$ 0.0003537

$ 0.000395
$ 0.000395$ 0.000395

--
----

--
----

-0.78%

-1.60%

-3.86%

-3.86%

BNKR (BNKR) priset i realtid är $ 0.0003591. Under de senaste 24 timmarna har BNKR handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.0003537 och en högsta nivå på $ 0.000395, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. BNKRs högsta pris genom tiderna är --, medan det lägsta priset genom tiderna är --.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har BNKR förändrats med -0.78% under den senaste timmen, -1.60% under 24 timmar och -3.86% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

BNKR (BNKR) Marknadsinformation

--
----

$ 60.11K
$ 60.11K$ 60.11K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Det aktuella börsvärdet för BNKR är --, med en 24h-handelsvolym på $ 60.11K. Det cirkulerande utbudet av BNKR är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

BNKR (BNKR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för BNKR idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000005873-1.60%
30 dagar$ -0.0002482-40.87%
60 dagar$ -0.0002716-43.07%
90 dagar$ +0.0000591+19.70%
BNKR Prisförändring idag

Idag registrerade BNKR en förändring med $ -0.000005873 (-1.60%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

BNKR 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0002482 (-40.87%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

BNKR 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BNKR med $ -0.0002716(-43.07%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

BNKR 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0000591 (+19.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BNKR (BNKR)?

Kolla in sidan BNKR Prishistorik nu.

Vad är BNKR (BNKR)

BNKR är en AI-driven kryptoassistent. Du kan handla med enkla språkinstruktioner och den har humor.

BNKR är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina BNKR investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera BNKR tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om BNKR på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din BNKR köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

BNKR Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer BNKR (BNKR) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina BNKR (BNKR) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för BNKR.

Kontrollera BNKR prisprognosen nu!

BNKR (BNKR) Tokenomics

Förståelsen för BNKR(BNKR):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om BNKR-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper BNKR (BNKR)

Letar du efter hur man köper BNKR? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa BNKR på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

BNKR till lokala valutor

1 BNKR(BNKR) till VND
9.4497165
1 BNKR(BNKR) till AUD
A$0.000549423
1 BNKR(BNKR) till GBP
0.000265734
1 BNKR(BNKR) till EUR
0.000305235
1 BNKR(BNKR) till USD
$0.0003591
1 BNKR(BNKR) till MYR
RM0.001515402
1 BNKR(BNKR) till TRY
0.015035517
1 BNKR(BNKR) till JPY
¥0.053865
1 BNKR(BNKR) till ARS
ARS$0.52270596
1 BNKR(BNKR) till RUB
0.029108646
1 BNKR(BNKR) till INR
0.031607982
1 BNKR(BNKR) till IDR
Rp5.984997606
1 BNKR(BNKR) till PHP
0.020870892
1 BNKR(BNKR) till EGP
￡E.0.017085978
1 BNKR(BNKR) till BRL
R$0.00193914
1 BNKR(BNKR) till CAD
C$0.00050274
1 BNKR(BNKR) till BDT
0.043871247
1 BNKR(BNKR) till NGN
0.528085278
1 BNKR(BNKR) till COP
$1.3864851
1 BNKR(BNKR) till ZAR
R.0.006233976
1 BNKR(BNKR) till UAH
0.015031926
1 BNKR(BNKR) till TZS
T.Sh.0.884481255
1 BNKR(BNKR) till VES
Bs0.0721791
1 BNKR(BNKR) till CLP
$0.3432996
1 BNKR(BNKR) till PKR
Rs0.101955672
1 BNKR(BNKR) till KZT
0.193791906
1 BNKR(BNKR) till THB
฿0.011721024
1 BNKR(BNKR) till TWD
NT$0.010999233
1 BNKR(BNKR) till AED
د.إ0.001317897
1 BNKR(BNKR) till CHF
Fr0.000283689
1 BNKR(BNKR) till HKD
HK$0.002790207
1 BNKR(BNKR) till AMD
֏0.13832532
1 BNKR(BNKR) till MAD
.د.م0.003292947
1 BNKR(BNKR) till MXN
$0.006596667
1 BNKR(BNKR) till SAR
ريال0.001346625
1 BNKR(BNKR) till ETB
Br0.05325453
1 BNKR(BNKR) till KES
KSh0.046521405
1 BNKR(BNKR) till JOD
د.أ0.0002546019
1 BNKR(BNKR) till PLN
0.001307124
1 BNKR(BNKR) till RON
лв0.001565676
1 BNKR(BNKR) till SEK
kr0.003386313
1 BNKR(BNKR) till BGN
лв0.000599697
1 BNKR(BNKR) till HUF
Ft0.119978901
1 BNKR(BNKR) till CZK
0.007483644
1 BNKR(BNKR) till KWD
د.ك0.0001095255
1 BNKR(BNKR) till ILS
0.00118503
1 BNKR(BNKR) till BOB
Bs0.002488563
1 BNKR(BNKR) till AZN
0.00061047
1 BNKR(BNKR) till TJS
SM0.003321675
1 BNKR(BNKR) till GEL
0.00096957
1 BNKR(BNKR) till AOA
Kz0.329147469
1 BNKR(BNKR) till BHD
.د.ب0.0001350216
1 BNKR(BNKR) till BMD
$0.0003591
1 BNKR(BNKR) till DKK
kr0.00229824
1 BNKR(BNKR) till HNL
L0.009458694
1 BNKR(BNKR) till MUR
0.016170273
1 BNKR(BNKR) till NAD
$0.006280659
1 BNKR(BNKR) till NOK
kr0.003612546
1 BNKR(BNKR) till NZD
$0.000624834
1 BNKR(BNKR) till PAB
B/.0.0003591
1 BNKR(BNKR) till PGK
K0.001533357
1 BNKR(BNKR) till QAR
ر.ق0.001310715
1 BNKR(BNKR) till RSD
дин.0.036082368
1 BNKR(BNKR) till UZS
soʻm4.379267592
1 BNKR(BNKR) till ALL
L0.029772981
1 BNKR(BNKR) till ANG
ƒ0.000642789
1 BNKR(BNKR) till AWG
ƒ0.00064638
1 BNKR(BNKR) till BBD
$0.0007182
1 BNKR(BNKR) till BAM
KM0.000599697
1 BNKR(BNKR) till BIF
Fr1.0622178
1 BNKR(BNKR) till BND
$0.000463239
1 BNKR(BNKR) till BSD
$0.0003591
1 BNKR(BNKR) till JMD
$0.057890511
1 BNKR(BNKR) till KHR
1.447980975
1 BNKR(BNKR) till KMF
Fr0.1515402
1 BNKR(BNKR) till LAK
7.806521583
1 BNKR(BNKR) till LKR
රු0.109047897
1 BNKR(BNKR) till MDL
L0.006072381
1 BNKR(BNKR) till MGA
Ar1.603122948
1 BNKR(BNKR) till MOP
P0.002879982
1 BNKR(BNKR) till MVR
0.00549423
1 BNKR(BNKR) till MWK
MK0.624521583
1 BNKR(BNKR) till MZN
MT0.022950081
1 BNKR(BNKR) till NPR
रु0.050726466
1 BNKR(BNKR) till PYG
2.5646922
1 BNKR(BNKR) till RWF
Fr0.5224905
1 BNKR(BNKR) till SBD
$0.002955393
1 BNKR(BNKR) till SCR
0.004995081
1 BNKR(BNKR) till SRD
$0.014152131
1 BNKR(BNKR) till SVC
$0.003149307
1 BNKR(BNKR) till SZL
L0.006277068
1 BNKR(BNKR) till TMT
m0.00125685
1 BNKR(BNKR) till TND
د.ت0.0010514448
1 BNKR(BNKR) till TTD
$0.00244188
1 BNKR(BNKR) till UGX
Sh1.2554136
1 BNKR(BNKR) till XAF
Fr0.2018142
1 BNKR(BNKR) till XCD
$0.00096957
1 BNKR(BNKR) till XOF
Fr0.2018142
1 BNKR(BNKR) till XPF
Fr0.0366282
1 BNKR(BNKR) till BWP
P0.004826304
1 BNKR(BNKR) till BZD
$0.000721791
1 BNKR(BNKR) till CVE
$0.03397086
1 BNKR(BNKR) till DJF
Fr0.0639198
1 BNKR(BNKR) till DOP
$0.022738212
1 BNKR(BNKR) till DZD
د.ج0.046542951
1 BNKR(BNKR) till FJD
$0.000815157
1 BNKR(BNKR) till GNF
Fr3.1223745
1 BNKR(BNKR) till GTQ
Q0.002757888
1 BNKR(BNKR) till GYD
$0.075342771
1 BNKR(BNKR) till ISK
kr0.0434511

BNKR Resurs

För en mer djupgående förståelse av BNKR kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om BNKR

Hur mycket är BNKR (BNKR) värd idag?
Livepriset för BNKR i USD är 0.0003591 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella BNKR-till-USD-priset?
Det aktuella priset för BNKR till USD är $ 0.0003591. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för BNKR?
Börsvärdet för BNKR är -- USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av BNKR?
Det cirkulerande utbudet av BNKR är -- USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för BNKR?
BNKR uppnådde ett ATH-pris på -- USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för BNKR
BNKR såg ett lägstapris på -- USD.
Vad är handelsvolymen för BNKR?
Live 24-timmars handelsvolym för BNKR är $ 60.11K USD.
Kommer BNKR att gå högre i år?
BNKR kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in BNKR prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-19 10:37:32 (UTC+8)

BNKR (BNKR) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-18 16:36:53Branschuppdateringar
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Branschuppdateringar
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Branschuppdateringar
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Branschuppdateringar
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Branschuppdateringar
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för BNKR-till-USD

Belopp

BNKR
BNKR
USD
USD

1 BNKR = 0.0003591 USD

Handel BNKR

BNKR/USDT
$0.0003589
$0.0003589$0.0003589
-1.55%

Gå med i MEXC idag

-- Spotproducent-avgift, --Spottagar-avgift
-- Terminsproducent-avgift, -- Terminstagar-avgift