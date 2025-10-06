BNKR-kurs(BNKR)
BNKR (BNKR) priset i realtid är $ 0.0003591. Under de senaste 24 timmarna har BNKR handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.0003537 och en högsta nivå på $ 0.000395, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. BNKRs högsta pris genom tiderna är --, medan det lägsta priset genom tiderna är --.
När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har BNKR förändrats med -0.78% under den senaste timmen, -1.60% under 24 timmar och -3.86% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.
BASE
Det aktuella börsvärdet för BNKR är --, med en 24h-handelsvolym på $ 60.11K. Det cirkulerande utbudet av BNKR är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
Spåra prisändringar för BNKR idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.000005873
|-1.60%
|30 dagar
|$ -0.0002482
|-40.87%
|60 dagar
|$ -0.0002716
|-43.07%
|90 dagar
|$ +0.0000591
|+19.70%
Idag registrerade BNKR en förändring med $ -0.000005873 (-1.60%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0002482 (-40.87%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BNKR med $ -0.0002716(-43.07%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0000591 (+19.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BNKR (BNKR)?
Kolla in sidan BNKR Prishistorik nu.
BNKR är en AI-driven kryptoassistent. Du kan handla med enkla språkinstruktioner och den har humor.
