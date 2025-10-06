Figma Pris idag

Livepriset för Figma (FIGON) idag är $ 44.15, med en förändring på 0.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FIGON till USD är$ 44.15 per FIGON.

Figma rankas för närvarande nr.2608 enligt marknadsvärde på $ 368.69K, med ett cirkulerande utbud på 8.35K FIGON. Under de senaste 24 timmarna handlades FIGON mellan $ 43.86 (lägsta) och $ 50.83 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 71.95000313657503, medan det lägsta priset någonsin var $ 43.06696378857847.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FIGON med +0.27% under den senaste timmen och -12.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 80.45K.

Figma (FIGON) Marknadsinformation

Rank No.2608 Marknadsvärde $ 368.69K$ 368.69K $ 368.69K Volym (24H) $ 80.45K$ 80.45K $ 80.45K Marknadsvärde efter full utspädning $ 368.69K$ 368.69K $ 368.69K Cirkulationsutbud 8.35K 8.35K 8.35K Totalt utbud 8,350.87413869 8,350.87413869 8,350.87413869 Offentlig blockkedja ETH

