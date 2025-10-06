Livepriset för Figma idag är 44.15 USD.FIGON börsvärdet är 368,691.0932231635 USD. Följ prisuppdateringar för FIGON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Figma idag är 44.15 USD.FIGON börsvärdet är 368,691.0932231635 USD. Följ prisuppdateringar för FIGON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Figma (FIGON) idag är $ 44.15, med en förändring på 0.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FIGON till USD är$ 44.15 per FIGON.
Figma rankas för närvarande nr.2608 enligt marknadsvärde på $ 368.69K, med ett cirkulerande utbud på 8.35K FIGON. Under de senaste 24 timmarna handlades FIGON mellan $ 43.86 (lägsta) och $ 50.83 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 71.95000313657503, medan det lägsta priset någonsin var $ 43.06696378857847.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FIGON med +0.27% under den senaste timmen och -12.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 80.45K.
Figma (FIGON) Marknadsinformation
No.2608
$ 368.69K
$ 80.45K
$ 368.69K
8.35K
8,350.87413869
ETH
Det aktuella börsvärdet för Figma är $ 368.69K, med en 24h-handelsvolym på $ 80.45K. Det cirkulerande utbudet av FIGON är 8.35K, med ett totalt utbud på 8350.87413869. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 368.69K.
Figma Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 43.86
lägsta under 24-timmar
$ 50.83
högsta under 24-timmar
$ 43.86
$ 50.83
$ 71.95000313657503
$ 43.06696378857847
+0.27%
+0.34%
-12.04%
-12.04%
Figma (FIGON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Figma idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.1496
+0.34%
30 dagar
$ -23.76
-34.99%
60 dagar
$ -8.84
-16.69%
90 dagar
$ +14.15
+47.16%
Figma Prisförändring idag
Idag registrerade FIGON en förändring med $ +0.1496 (+0.34%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Figma 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -23.76 (-34.99%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Figma 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FIGON med $ -8.84(-16.69%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Figma 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +14.15 (+47.16%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Figma (FIGON)?
AI-drivna insikter som analyserar Figma senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Figmas priser?
Several key factors influence Figma (FIGON) cryptocurrency prices:
Adoption Rate: Increased usage of Figma's platform and services drives demand for FIGON tokens.
Technology Updates: Platform improvements, new features, and technical developments affect token value.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable pricing.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor sentiment and price movements.
Competition: Performance relative to other design and collaboration platforms affects market position.
Token Utility: Real-world use cases and utility within the Figma ecosystem drive intrinsic value.
Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events impact available supply.
These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.
Varför vill folk veta Figmas pris idag?
People want to know Figma (FIGON) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, while investors monitor their holdings' value. Price movements indicate market sentiment and potential trends.
Prisförutsägelse för Figma
Figma (FIGON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FIGON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Figma (FIGON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Figma potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Figma kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FIGON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Figma Price Prediction.
Om Figma
FIGON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and decentralized applications (DApps) with minimal transaction fees. It employs a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. FIGON's primary role in the crypto ecosystem is to facilitate seamless and secure peer-to-peer transactions, making it a popular choice for developers looking to build and deploy DApps. Furthermore, it also offers governance features, allowing FIGON holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the platform.
Hur man köper och investerar Figma
Är du redo att komma igång med Figma? Att köpa FIGON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Figma. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Figma (FIGON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 8.35K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Figma krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Figma
Genom att äga Figma kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Figma (FIGON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Figma Resurs
För en mer djupgående förståelse av Figma kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Figma skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Figma-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Figma idag?
Priset för Figma är idag $ 44.15. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Figma fortfarande en bra investering?
Figma förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FIGON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Figma?
Figma till ett värde av $ 80.45K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Figma?
Livepriset för FIGON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Figma i den valuta du föredrar, besök FIGON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Figma?
Priset på FIGON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,264.1
+0.54%
ETH
3,401.7
+0.74%
SOL
157.76
+0.68%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
605.92
+18.19%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för FIGON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret FIGON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Figmas kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Figma-priset att stiga i år?
Figma priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Figma (FIGON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:51 (UTC+8)
