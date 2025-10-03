FORM (FORM) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om FORM(FORM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:11:24 (UTC+8)
FORM (FORM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FORM(FORM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 495.93M
Totalt utbud:
$ 572.30M
Cirkulerande utbud
$ 381.87M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 753.25M
Högsta någonsin:
$ 4.3
Lägsta någonsin:
$ 0.14300383150589102
Aktuellt pris:
$ 1.2987
FORM (FORM) Information

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

Officiell webbplats:
https://official.four.meme/
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284

FORM (FORM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i FORM (FORM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet FORM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många FORM-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår FORM:s tokenomics, utforska FORM-tokens pris i realtid!

Hur man köper FORM

Är du intresserad av att lägga till FORM(FORM) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa FORM, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

FORM (FORM) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för FORM hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för FORM

Vill du veta vart FORM kan vara på väg? På FORM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn