Falcon Finance (FF) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Falcon Finance(FF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 08:58:01 (UTC+8)
USD

Falcon Finance (FF) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Falcon Finance(FF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 450.45M
Totalt utbud:
$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 2.34B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.93B
Högsta någonsin:
$ 0.775
Lägsta någonsin:
$ 0.1559229869146528
Aktuellt pris:
$ 0.1925
Falcon Finance (FF) Information

Falcon Finance is the first protocol that accepts virtually any liquid asset as collateral to mint onchain liquidity. By allowing users to keep their diverse portfolios intact while earning industry-competitive yields in all market conditions, the protocol is setting a new standard for how liquidity, yield, and asset ownership intersect across financial domains.

Officiell webbplats:
https://falcon.finance/
Whitepaper:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xfa1c09fc8b491b6a4d3ff53a10cad29381b3f949

Falcon Finance (FF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Falcon Finance (FF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet FF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många FF-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår FF:s tokenomics, utforska FF-tokens pris i realtid!

Hur man köper FF

Är du intresserad av att lägga till Falcon Finance(FF) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa FF, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Falcon Finance (FF) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för FF hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för FF

Vill du veta vart FF kan vara på väg? På FF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

