Elixir Games (ELIX) Tokenomics

Elixir Games (ELIX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Elixir Games(ELIX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:05:54 (UTC+8)
USD

Elixir Games (ELIX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Elixir Games(ELIX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 717.37K
$ 717.37K$ 717.37K
Totalt utbud:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Cirkulerande utbud
$ 245.93M
$ 245.93M$ 245.93M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M
Högsta någonsin:
$ 0.23604
$ 0.23604$ 0.23604
Lägsta någonsin:
$ 0.002354886590692024
$ 0.002354886590692024$ 0.002354886590692024
Aktuellt pris:
$ 0.002917
$ 0.002917$ 0.002917

Elixir Games (ELIX) Information

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Officiell webbplats:
https://elixir.games/
Whitepaper:
https://whitepaper.elixir.games/
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo

Elixir Games (ELIX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Elixir Games (ELIX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ELIX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ELIX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ELIX:s tokenomics, utforska ELIX-tokens pris i realtid!

Hur man köper ELIX

Är du intresserad av att lägga till Elixir Games(ELIX) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ELIX, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Elixir Games (ELIX) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för ELIX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för ELIX

Vill du veta vart ELIX kan vara på väg? På ELIX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn