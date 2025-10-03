Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DOG GO TO THE MOON(DOG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många DOG-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet DOG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i DOG GO TO THE MOON (DOG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper DOG Är du intresserad av att lägga till DOG GO TO THE MOON(DOG) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa DOG, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper DOG på MEXC nu!

DOG GO TO THE MOON (DOG) Prishistorik Att analysera prishistoriken för DOG hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för DOG nu!