daGama (DGMA) Tokenomics
daGama (DGMA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för daGama(DGMA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
daGama (DGMA) Information
daGama is a decentralized discovery app that rewards users for sharing authentic recommendations of real-world locations. Built at the intersection of blockchain, AI, and community governance, the platform combines transparent on-chain data, DAO-based content moderation, and a personalized recommendation engine to deliver trustworthy location insights. daGama is developing the first Real World Locations (RWL) protocol on Arbitrum, aiming to redefine how people explore and evaluate physical spaces. The project is backed by Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, with strategic support from partners including Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, and 5ire.
daGama (DGMA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i daGama (DGMA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DGMA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DGMA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår DGMA:s tokenomics, utforska DGMA-tokens pris i realtid!
Hur man köper DGMA
Är du intresserad av att lägga till daGama(DGMA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa DGMA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.
daGama (DGMA) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för DGMA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för DGMA
Vill du veta vart DGMA kan vara på väg? På DGMA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn
Köp daGama (DGMA)
Belopp
1 DGMA = 0.06063 USD