Delabs Games (DELABS) Tokenomics
Delabs Games (DELABS) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Delabs Games(DELABS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Delabs Games (DELABS) Information
Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.
Delabs Games (DELABS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Delabs Games (DELABS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DELABS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DELABS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår DELABS:s tokenomics, utforska DELABS-tokens pris i realtid!
Hur man köper DELABS
Är du intresserad av att lägga till Delabs Games(DELABS) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa DELABS, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.
Delabs Games (DELABS) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för DELABS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för DELABS
Vill du veta vart DELABS kan vara på väg? På DELABS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn
Köp Delabs Games (DELABS)
Belopp
1 DELABS = 0.004383 USD
Handla Delabs Games (DELABS)
VARM
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
TOPP-volym
Kryptovalutor med högst handelsvolym
Nyligen tillagd
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Top Gainers
24H kryptotoppvinnare som varje handlare bör se kolla in