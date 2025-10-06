Livepriset för Delabs Games idag är 0.005784 USD.DELABS börsvärdet är 4,339,735.2 USD. Följ prisuppdateringar för DELABS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Delabs Games idag är 0.005784 USD.DELABS börsvärdet är 4,339,735.2 USD. Följ prisuppdateringar för DELABS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Delabs Games (DELABS) idag är $ 0.005784, med en förändring på 1.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DELABS till USD är$ 0.005784 per DELABS.
Delabs Games rankas för närvarande nr.1474 enligt marknadsvärde på $ 4.34M, med ett cirkulerande utbud på 750.30M DELABS. Under de senaste 24 timmarna handlades DELABS mellan $ 0.005531 (lägsta) och $ 0.006195 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02049703623689548, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.005258491735841942.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DELABS med +0.19% under den senaste timmen och -12.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.04K.
Delabs Games (DELABS) Marknadsinformation
No.1474
$ 4.34M
$ 55.04K
$ 17.35M
750.30M
3,000,000,000
3,000,000,000
25.01%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Delabs Games är $ 4.34M, med en 24h-handelsvolym på $ 55.04K. Det cirkulerande utbudet av DELABS är 750.30M, med ett totalt utbud på 3000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 17.35M.
Delabs Games Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.005531
lägsta under 24-timmar
$ 0.006195
högsta under 24-timmar
$ 0.005531
$ 0.006195
$ 0.02049703623689548
$ 0.005258491735841942
+0.19%
+1.24%
-12.05%
-12.05%
Delabs Games (DELABS) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Delabs Games idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00007084
+1.24%
30 dagar
$ -0.002929
-33.62%
60 dagar
$ -0.003203
-35.65%
90 dagar
$ -0.007046
-54.92%
Delabs Games Prisförändring idag
Idag registrerade DELABS en förändring med $ +0.00007084 (+1.24%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Delabs Games 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002929 (-33.62%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Delabs Games 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DELABS med $ -0.003203(-35.65%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Delabs Games 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.007046 (-54.92%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Delabs Games (DELABS)?
AI-drivna insikter som analyserar Delabs Games senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Delabs Gamess priser?
Several key factors influence DELABS token prices:
Gaming Performance: Success of Delabs Games' titles and user adoption directly impacts token demand and utility.
Token Utility: Usage within Delabs ecosystem for in-game purchases, staking, and governance drives demand.
Partnership Announcements: Strategic collaborations with gaming platforms or blockchain projects can boost prices.
Development Milestones: Game launches, updates, and platform improvements influence investor confidence.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support price stability.
Competition: Performance relative to other gaming tokens affects market positioning.
Varför vill folk veta Delabs Gamess pris idag?
People want to know DELABS price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. As a gaming token, DELABS attracts investors interested in the play-to-earn and GameFi sectors. Current price helps determine entry/exit points.
Prisförutsägelse för Delabs Games
Delabs Games (DELABS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DELABS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Delabs Games (DELABS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Delabs Games potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Delabs Games kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DELABS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Delabs Games Price Prediction.
Om Delabs Games
DELABS is a digital asset that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset employs advanced cryptographic techniques to ensure that transactions remain confidential and untraceable. DELABS also uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines aspects of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models. This hybrid approach is intended to provide a balance between security and energy efficiency. Typical uses of DELABS include secure online purchases and value transfers, with its broader ecosystem encompassing various applications in the realms of digital commerce and data privacy.
Hur man köper och investerar Delabs Games
Är du redo att komma igång med Delabs Games? Att köpa DELABS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Delabs Games. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Delabs Games (DELABS) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 750.30M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Delabs Games krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Delabs Games
Genom att äga Delabs Games kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Delabs Games (DELABS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Delabs Games att vara värd år 2030?
Om Delabs Games skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Delabs Games-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Delabs Games idag?
Priset för Delabs Games är idag $ 0.005784. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Delabs Games fortfarande en bra investering?
Delabs Games förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DELABS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Delabs Games?
Delabs Games till ett värde av $ 55.04K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Delabs Games?
Livepriset för DELABS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Delabs Games i den valuta du föredrar, besök DELABS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Delabs Games?
Priset på DELABS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för DELABS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret DELABS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Delabs Gamess kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Delabs Games-priset att stiga i år?
Delabs Games priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Delabs Games (DELABS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:15:29 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.