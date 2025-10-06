Delabs Games Pris idag

Livepriset för Delabs Games (DELABS) idag är $ 0.005784, med en förändring på 1.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DELABS till USD är$ 0.005784 per DELABS.

Delabs Games rankas för närvarande nr.1474 enligt marknadsvärde på $ 4.34M, med ett cirkulerande utbud på 750.30M DELABS. Under de senaste 24 timmarna handlades DELABS mellan $ 0.005531 (lägsta) och $ 0.006195 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02049703623689548, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.005258491735841942.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DELABS med +0.19% under den senaste timmen och -12.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.04K.

Delabs Games (DELABS) Marknadsinformation

Rank No.1474 Marknadsvärde $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Volym (24H) $ 55.04K$ 55.04K $ 55.04K Marknadsvärde efter full utspädning $ 17.35M$ 17.35M $ 17.35M Cirkulationsutbud 750.30M 750.30M 750.30M Maxutbud 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Totalt utbud 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Cirkulationshastighet 25.01% Offentlig blockkedja BSC

