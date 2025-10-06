BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Delabs Games idag är 0.005784 USD.DELABS börsvärdet är 4,339,735.2 USD. Följ prisuppdateringar för DELABS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Delabs Games idag är 0.005784 USD.DELABS börsvärdet är 4,339,735.2 USD. Följ prisuppdateringar för DELABS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DELABS

DELABS prisinformation

Vad är DELABS

DELABS whitepaper

DELABS officiell webbplats

DELABS tokenomics

DELABS Prisförutsägelse

DELABS historik

DELABS Köpguide

DELABS-till-fiat valutaomvandlare

DELABS spot

DELABS USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Delabs Games Logotyp

Delabs Games-kurs(DELABS)

1 DELABS-till-USD pris i realtid:

$0.005784
$0.005784$0.005784
+1.24%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:15:29 (UTC+8)

Delabs Games Pris idag

Livepriset för Delabs Games (DELABS) idag är $ 0.005784, med en förändring på 1.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DELABS till USD är$ 0.005784 per DELABS.

Delabs Games rankas för närvarande nr.1474 enligt marknadsvärde på $ 4.34M, med ett cirkulerande utbud på 750.30M DELABS. Under de senaste 24 timmarna handlades DELABS mellan $ 0.005531 (lägsta) och $ 0.006195 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02049703623689548, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.005258491735841942.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DELABS med +0.19% under den senaste timmen och -12.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.04K.

Delabs Games (DELABS) Marknadsinformation

No.1474

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

$ 55.04K
$ 55.04K$ 55.04K

$ 17.35M
$ 17.35M$ 17.35M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Delabs Games är $ 4.34M, med en 24h-handelsvolym på $ 55.04K. Det cirkulerande utbudet av DELABS är 750.30M, med ett totalt utbud på 3000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 17.35M.

Delabs Games Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.005531
$ 0.005531$ 0.005531
lägsta under 24-timmar
$ 0.006195
$ 0.006195$ 0.006195
högsta under 24-timmar

$ 0.005531
$ 0.005531$ 0.005531

$ 0.006195
$ 0.006195$ 0.006195

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.005258491735841942
$ 0.005258491735841942$ 0.005258491735841942

+0.19%

+1.24%

-12.05%

-12.05%

Delabs Games (DELABS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Delabs Games idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00007084+1.24%
30 dagar$ -0.002929-33.62%
60 dagar$ -0.003203-35.65%
90 dagar$ -0.007046-54.92%
Delabs Games Prisförändring idag

Idag registrerade DELABS en förändring med $ +0.00007084 (+1.24%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Delabs Games 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002929 (-33.62%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Delabs Games 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DELABS med $ -0.003203(-35.65%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Delabs Games 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.007046 (-54.92%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Delabs Games (DELABS)?

Kolla in sidan Delabs Games Prishistorik nu.

AI-analys för Delabs Games

AI-drivna insikter som analyserar Delabs Games senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Delabs Gamess priser?

Several key factors influence DELABS token prices:

Gaming Performance: Success of Delabs Games' titles and user adoption directly impacts token demand and utility.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency and gaming token market trends affect DELABS pricing.

Token Utility: Usage within Delabs ecosystem for in-game purchases, staking, and governance drives demand.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with gaming platforms or blockchain projects can boost prices.

Development Milestones: Game launches, updates, and platform improvements influence investor confidence.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support price stability.

Competition: Performance relative to other gaming tokens affects market positioning.

Varför vill folk veta Delabs Gamess pris idag?

People want to know DELABS price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. As a gaming token, DELABS attracts investors interested in the play-to-earn and GameFi sectors. Current price helps determine entry/exit points.

Prisförutsägelse för Delabs Games

Delabs Games (DELABS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DELABS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Delabs Games (DELABS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Delabs Games potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Delabs Games kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DELABS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Delabs Games Price Prediction.

Om Delabs Games

DELABS is a digital asset that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset employs advanced cryptographic techniques to ensure that transactions remain confidential and untraceable. DELABS also uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines aspects of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models. This hybrid approach is intended to provide a balance between security and energy efficiency. Typical uses of DELABS include secure online purchases and value transfers, with its broader ecosystem encompassing various applications in the realms of digital commerce and data privacy.

Hur man köper och investerar Delabs Games

Är du redo att komma igång med Delabs Games? Att köpa DELABS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Delabs Games. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Delabs Games (DELABS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 750.30M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Delabs Games krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Delabs Games (DELABS) Guide

Vad kan du göra med Delabs Games

Genom att äga Delabs Games kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Delabs Games (DELABS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games Resurs

För en mer djupgående förståelse av Delabs Games kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Delabs Games webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Delabs Games

Hur mycket kommer 1 Delabs Games att vara värd år 2030?
Om Delabs Games skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Delabs Games-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:15:29 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Delabs Games

DELABS USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på DELABS med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av DELABS med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Delabs Games (DELABS) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Delabs Games-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
DELABS/USDT
$0.005784
$0.005784$0.005784
+1.11%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2989
$0.2989$0.2989

+49.45%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000021976
$0.000021976$0.000021976

+339.52%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1923
$0.1923$0.1923

+284.60%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018300
$0.0018300$0.0018300

+161.42%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003395
$0.00003395$0.00003395

+72.33%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001880
$0.000000001880$0.000000001880

+69.21%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för DELABS-till-USD

Belopp

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.005784 USD