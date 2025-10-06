Defactor Pris idag

Livepriset för Defactor (DEFACTOR) idag är $ 0.01192, med en förändring på 0.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEFACTOR till USD är$ 0.01192 per DEFACTOR.

Defactor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DEFACTOR. Under de senaste 24 timmarna handlades DEFACTOR mellan $ 0.01172 (lägsta) och $ 0.01228 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DEFACTOR med +1.27% under den senaste timmen och -5.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 61.95K.

Defactor (DEFACTOR) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 61.95K$ 61.95K $ 61.95K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för Defactor är --, med en 24h-handelsvolym på $ 61.95K. Det cirkulerande utbudet av DEFACTOR är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.