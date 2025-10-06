Livepriset för Defactor idag är 0.01192 USD.DEFACTOR börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DEFACTOR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Defactor idag är 0.01192 USD.DEFACTOR börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DEFACTOR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Defactor (DEFACTOR) idag är $ 0.01192, med en förändring på 0.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEFACTOR till USD är$ 0.01192 per DEFACTOR.
Defactor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DEFACTOR. Under de senaste 24 timmarna handlades DEFACTOR mellan $ 0.01172 (lägsta) och $ 0.01228 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DEFACTOR med +1.27% under den senaste timmen och -5.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 61.95K.
Defactor (DEFACTOR) Marknadsinformation
$ 61.95K
$ 0.00
BASE
Det aktuella börsvärdet för Defactor är --, med en 24h-handelsvolym på $ 61.95K. Det cirkulerande utbudet av DEFACTOR är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
Defactor Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01172
lägsta under 24-timmar
$ 0.01228
högsta under 24-timmar
$ 0.01172
$ 0.01228
+1.27%
-0.99%
-5.18%
-5.18%
Defactor (DEFACTOR) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Defactor idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0001192
-0.99%
30 dagar
$ -0.00421
-26.11%
60 dagar
$ +0.00192
+19.20%
90 dagar
$ +0.00192
+19.20%
Defactor Prisförändring idag
Idag registrerade DEFACTOR en förändring med $ -0.0001192 (-0.99%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Defactor 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00421 (-26.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Defactor 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DEFACTOR med $ +0.00192(+19.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Defactor 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00192 (+19.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Defactor (DEFACTOR)?
AI-drivna insikter som analyserar Defactor senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Defactors priser?
Several key factors influence Defactor (DEFACTOR) token prices:
1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect demand 2. Platform adoption - Growth in users utilizing Defactor's real-world asset tokenization services 3. Partnership announcements - Strategic alliances with financial institutions or asset managers 4. Token utility - Actual usage of DEFACTOR tokens within the ecosystem for fees and governance 5. Supply dynamics - Token release schedules, staking mechanisms, and burn events 6. Regulatory developments - Changes in regulations affecting asset tokenization and DeFi 7. Competition - Performance relative to other RWA tokenization platforms 8. Trading volume - Liquidity levels on exchanges impact price stability
Varför vill folk veta Defactors pris idag?
People want to know Defactor (DEFACTOR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Prisförutsägelse för Defactor
Defactor (DEFACTOR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DEFACTOR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Defactor (DEFACTOR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Defactor potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Defactor kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DEFACTOR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Defactor Price Prediction.
Om Defactor
DEFACTOR is a digital asset that operates on a decentralized network, offering a platform for the execution of smart contracts and decentralized applications (dApps). The primary goal of DEFACTOR is to provide a secure and efficient environment for developers to build and deploy high-performance dApps, while also enabling peer-to-peer transactions. It utilizes a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. DEFACTOR's ecosystem is designed to foster innovation and development in the blockchain space, with its native token being used to facilitate operations within the network. It is typically used for transaction fees, staking, and participating in the network's governance.
Hur man köper och investerar Defactor
Är du redo att komma igång med Defactor? Att köpa DEFACTOR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Defactor. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Defactor (DEFACTOR) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Defactor krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Defactor
Genom att äga Defactor kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Defactor (DEFACTOR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Defactor att vara värd år 2030?
Om Defactor skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Defactor-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Defactor idag?
Priset för Defactor är idag $ 0.01192. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Defactor fortfarande en bra investering?
Defactor förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DEFACTOR, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Defactor?
Defactor till ett värde av $ 61.95K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Defactor?
Livepriset för DEFACTOR uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Defactor i den valuta du föredrar, besök DEFACTOR Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Defactor?
Priset på DEFACTOR påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för DEFACTOR på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret DEFACTOR/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Defactors kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Defactor-priset att stiga i år?
Defactor priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Defactor (DEFACTOR) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:15:16 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.