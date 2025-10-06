BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Defactor idag är 0.01192 USD.DEFACTOR börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DEFACTOR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Defactor idag är 0.01192 USD.DEFACTOR börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DEFACTOR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DEFACTOR

DEFACTOR prisinformation

Vad är DEFACTOR

DEFACTOR officiell webbplats

DEFACTOR tokenomics

DEFACTOR Prisförutsägelse

DEFACTOR historik

DEFACTOR Köpguide

DEFACTOR-till-fiat valutaomvandlare

DEFACTOR spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Defactor Logotyp

Defactor-kurs(DEFACTOR)

1 DEFACTOR-till-USD pris i realtid:

$0.01192
$0.01192$0.01192
-0.99%1D
USD
Defactor (DEFACTOR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:15:16 (UTC+8)

Defactor Pris idag

Livepriset för Defactor (DEFACTOR) idag är $ 0.01192, med en förändring på 0.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEFACTOR till USD är$ 0.01192 per DEFACTOR.

Defactor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DEFACTOR. Under de senaste 24 timmarna handlades DEFACTOR mellan $ 0.01172 (lägsta) och $ 0.01228 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DEFACTOR med +1.27% under den senaste timmen och -5.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 61.95K.

Defactor (DEFACTOR) Marknadsinformation

--
----

$ 61.95K
$ 61.95K$ 61.95K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Det aktuella börsvärdet för Defactor är --, med en 24h-handelsvolym på $ 61.95K. Det cirkulerande utbudet av DEFACTOR är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Defactor Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01172
$ 0.01172$ 0.01172
lägsta under 24-timmar
$ 0.01228
$ 0.01228$ 0.01228
högsta under 24-timmar

$ 0.01172
$ 0.01172$ 0.01172

$ 0.01228
$ 0.01228$ 0.01228

--
----

--
----

+1.27%

-0.99%

-5.18%

-5.18%

Defactor (DEFACTOR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Defactor idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0001192-0.99%
30 dagar$ -0.00421-26.11%
60 dagar$ +0.00192+19.20%
90 dagar$ +0.00192+19.20%
Defactor Prisförändring idag

Idag registrerade DEFACTOR en förändring med $ -0.0001192 (-0.99%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Defactor 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00421 (-26.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Defactor 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DEFACTOR med $ +0.00192(+19.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Defactor 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00192 (+19.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Defactor (DEFACTOR)?

Kolla in sidan Defactor Prishistorik nu.

AI-analys för Defactor

AI-drivna insikter som analyserar Defactor senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Defactors priser?

Several key factors influence Defactor (DEFACTOR) token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect demand
2. Platform adoption - Growth in users utilizing Defactor's real-world asset tokenization services
3. Partnership announcements - Strategic alliances with financial institutions or asset managers
4. Token utility - Actual usage of DEFACTOR tokens within the ecosystem for fees and governance
5. Supply dynamics - Token release schedules, staking mechanisms, and burn events
6. Regulatory developments - Changes in regulations affecting asset tokenization and DeFi
7. Competition - Performance relative to other RWA tokenization platforms
8. Trading volume - Liquidity levels on exchanges impact price stability

Varför vill folk veta Defactors pris idag?

People want to know Defactor (DEFACTOR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för Defactor

Defactor (DEFACTOR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DEFACTOR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Defactor (DEFACTOR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Defactor potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Defactor kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DEFACTOR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Defactor Price Prediction.

Om Defactor

DEFACTOR is a digital asset that operates on a decentralized network, offering a platform for the execution of smart contracts and decentralized applications (dApps). The primary goal of DEFACTOR is to provide a secure and efficient environment for developers to build and deploy high-performance dApps, while also enabling peer-to-peer transactions. It utilizes a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. DEFACTOR's ecosystem is designed to foster innovation and development in the blockchain space, with its native token being used to facilitate operations within the network. It is typically used for transaction fees, staking, and participating in the network's governance.

Hur man köper och investerar Defactor

Är du redo att komma igång med Defactor? Att köpa DEFACTOR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Defactor. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Defactor (DEFACTOR) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Defactor krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Defactor (DEFACTOR) Guide

Vad kan du göra med Defactor

Genom att äga Defactor kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Defactor (DEFACTOR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Defactor (DEFACTOR)

Defactor’s Real token for RWA acceleration

Defactor Resurs

För en mer djupgående förståelse av Defactor kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Defactor webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Defactor

Hur mycket kommer 1 Defactor att vara värd år 2030?
Om Defactor skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Defactor-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:15:16 (UTC+8)

Defactor (DEFACTOR) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Defactor

DEFACTOR USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på DEFACTOR med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av DEFACTOR med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Defactor (DEFACTOR) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Defactor-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
DEFACTOR/USDT
$0.01192
$0.01192$0.01192
-0.83%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2989
$0.2989$0.2989

+49.45%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000019885
$0.000019885$0.000019885

+297.70%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1969
$0.1969$0.1969

+293.80%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018730
$0.0018730$0.0018730

+167.57%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003395
$0.00003395$0.00003395

+72.33%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001880
$0.000000001880$0.000000001880

+69.21%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för DEFACTOR-till-USD

Belopp

DEFACTOR
DEFACTOR
USD
USD

1 DEFACTOR = 0.01192 USD