0G Pris idag

Livepriset för 0G (0G) idag är $ 1.479, med en förändring på 10.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 0G till USD är$ 1.479 per 0G.

0G rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- 0G. Under de senaste 24 timmarna handlades 0G mellan $ 1.101 (lägsta) och $ 2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 0G med -0.48% under den senaste timmen och +38.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 37.25M.

0G (0G) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 37.25M$ 37.25M $ 37.25M Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.48B$ 1.48B $ 1.48B Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ZEROGRAVITY

