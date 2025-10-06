Livepriset för 0G idag är 1.479 USD.0G börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för 0G till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för 0G idag är 1.479 USD.0G börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för 0G till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för 0G (0G) idag är $ 1.479, med en förändring på 10.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 0G till USD är$ 1.479 per 0G.
0G rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- 0G. Under de senaste 24 timmarna handlades 0G mellan $ 1.101 (lägsta) och $ 2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig 0G med -0.48% under den senaste timmen och +38.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 37.25M.
0G (0G) Marknadsinformation
$ 37.25M
$ 1.48B
1,000,000,000
ZEROGRAVITY
Det aktuella börsvärdet för 0G är --, med en 24h-handelsvolym på $ 37.25M. Det cirkulerande utbudet av 0G är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.48B.
0G Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
-0.48%
-10.25%
+38.48%
+38.48%
0G (0G) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för 0G idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.16891
-10.25%
30 dagar
$ -1.092
-42.48%
60 dagar
$ +0.729
+97.20%
90 dagar
$ +0.729
+97.20%
0G Prisförändring idag
Idag registrerade 0G en förändring med $ -0.16891 (-10.25%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
0G 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -1.092 (-42.48%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
0G 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 0G med $ +0.729(+97.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
0G 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.729 (+97.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för 0G (0G)?
AI-drivna insikter som analyserar 0G senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar 0Gs priser?
Several key factors influence 0G token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and market liquidity directly impact price movements.
Network Adoption: Growth in developers, applications, and users building on the 0G network drives demand.
Technology Development: Progress on scalability, security features, and protocol upgrades affects investor confidence.
People want to know 0G price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buying/selling decisions.
Prisförutsägelse för 0G
0G (0G) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 0G $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
0G (0G) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på 0G potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Om 0G
0G is a crypto asset that operates on a blockchain platform, providing a decentralized solution for various digital transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. The 0G token is used within its ecosystem to incentivize and reward users who contribute to the network's growth and stability. Its consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake, which encourages token holders to participate in network governance. The general purpose of 0G is to provide a decentralized platform that enables secure and private transactions, making it a potential choice for those looking for alternatives to traditional financial systems.
Hur man köper och investerar 0G
The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.
0G Resurs
För en mer djupgående förståelse av 0G kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om 0G skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella 0G-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar 0G idag?
Priset för 0G är idag $ 1.479. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är 0G fortfarande en bra investering?
0G förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i 0G, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för 0G?
0G till ett värde av $ 37.25M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på 0G?
Livepriset för 0G uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för 0G i den valuta du föredrar, besök 0G Pris för mer information.
Vad påverkar priset för 0G?
Priset på 0G påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Kommer 0G-priset att stiga i år?
0G priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för 0G (0G) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:39 (UTC+8)
