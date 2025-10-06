BörsDEX+
Livepriset för 0G idag är 1.479 USD.0G börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för 0G till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

0G-kurs(0G)

1 0G-till-USD pris i realtid:

$1.479
-10.25%1D
USD
0G (0G) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:39 (UTC+8)

0G Pris idag

Livepriset för 0G (0G) idag är $ 1.479, med en förändring på 10.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 0G till USD är$ 1.479 per 0G.

0G rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- 0G. Under de senaste 24 timmarna handlades 0G mellan $ 1.101 (lägsta) och $ 2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 0G med -0.48% under den senaste timmen och +38.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 37.25M.

0G (0G) Marknadsinformation

$ 37.25M
$ 1.48B
1,000,000,000
ZEROGRAVITY

Det aktuella börsvärdet för 0G är --, med en 24h-handelsvolym på $ 37.25M. Det cirkulerande utbudet av 0G är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.48B.

0G Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.101
lägsta under 24-timmar
$ 2
högsta under 24-timmar

-0.48%

-10.25%

+38.48%

+38.48%

0G (0G) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för 0G idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.16891-10.25%
30 dagar$ -1.092-42.48%
60 dagar$ +0.729+97.20%
90 dagar$ +0.729+97.20%
0G Prisförändring idag

Idag registrerade 0G en förändring med $ -0.16891 (-10.25%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

0G 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -1.092 (-42.48%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

0G 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 0G med $ +0.729(+97.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

0G 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.729 (+97.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för 0G (0G)?

Kolla in sidan 0G Prishistorik nu.

AI-analys för 0G

AI-drivna insikter som analyserar 0G senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar 0Gs priser?

Several key factors influence 0G token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and market liquidity directly impact price movements.

Network Adoption: Growth in developers, applications, and users building on the 0G network drives demand.

Technology Development: Progress on scalability, security features, and protocol upgrades affects investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, regulatory news, and investor risk appetite influence 0G pricing.

Partnerships: Strategic collaborations with other projects, exchanges, or institutions can boost token value.

Utility and Use Cases: Real-world applications and token utility within the 0G ecosystem create fundamental value.

Competition: Performance relative to other blockchain projects and technological advantages matter.

Tokenomics: Inflation rates, burn mechanisms, and reward distributions affect long-term price sustainability.

Varför vill folk veta 0Gs pris idag?

People want to know 0G price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buying/selling decisions.

Prisförutsägelse för 0G

0G (0G) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 0G $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
0G (0G) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på 0G potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som 0G kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för 0G prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på 0G Price Prediction.

Om 0G

0G is a crypto asset that operates on a blockchain platform, providing a decentralized solution for various digital transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. The 0G token is used within its ecosystem to incentivize and reward users who contribute to the network's growth and stability. Its consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake, which encourages token holders to participate in network governance. The general purpose of 0G is to provide a decentralized platform that enables secure and private transactions, making it a potential choice for those looking for alternatives to traditional financial systems.

Hur man köper och investerar 0G

Är du redo att komma igång med 0G? Att köpa 0G går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper 0G. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din 0G (0G) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och 0G krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper 0G (0G) Guide

Vad kan du göra med 0G

Genom att äga 0G kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G Resurs

För en mer djupgående förståelse av 0G kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell 0G webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om 0G

Hur mycket kommer 1 0G att vara värd år 2030?
Om 0G skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella 0G-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:39 (UTC+8)

0G (0G) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

0G USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på 0G med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av 0G med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla 0G (0G) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se 0G-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
0G/USDC
$1.478
$1.478$1.478
-10.15%
0.00% (USDT)
0G/USDT
$1.479
$1.479$1.479
-10.25%
0.00% (USDT)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för 0G-till-USD

