Livepriset för Crepe (CREPE1) idag är $ 0.000031635, med en förändring på 2.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CREPE1 till USD är$ 0.000031635 per CREPE1.
Crepe rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CREPE1. Under de senaste 24 timmarna handlades CREPE1 mellan $ 0.000030289 (lägsta) och $ 0.000035 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CREPE1 med -1.76% under den senaste timmen och -25.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 65.74K.
Crepe (CREPE1) Marknadsinformation
BSC
Det aktuella börsvärdet för Crepe är --, med en 24h-handelsvolym på $ 65.74K. Det cirkulerande utbudet av CREPE1 är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
Crepe Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
Crepe (CREPE1) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Crepe idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00000067493
+2.18%
30 dagar
$ -0.000019905
-38.63%
60 dagar
$ +0.000021889
+224.59%
90 dagar
$ +0.000027635
+690.87%
Crepe Prisförändring idag
Idag registrerade CREPE1 en förändring med $ +0.00000067493 (+2.18%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Crepe 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000019905 (-38.63%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Crepe 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CREPE1 med $ +0.000021889(+224.59%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Crepe 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.000027635 (+690.87%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Crepe (CREPE1)?
AI-drivna insikter som analyserar Crepe senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Crepes priser?
CREPE1 token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and holder activity directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, burning events, and distribution schedules influence scarcity.
Community Growth: Active user base and social media engagement boost visibility.
Partnerships: Strategic alliances and exchange listings increase accessibility.
Regulatory News: Crypto regulations can cause price volatility across all tokens.
Varför vill folk veta Crepes pris idag?
People want to know CREPE token price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value 3. Market analysis - Price data helps identify trends and trading opportunities 4. FOMO prevention - Staying updated avoids missing potential gains or losses 5. Risk management - Current prices inform stop-loss and take-profit strategies
Prisförutsägelse för Crepe
Crepe (CREPE1) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CREPE1 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Crepe (CREPE1) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Crepe potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Crepe kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CREPE1 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Crepe Price Prediction.
Om Crepe
CREPE1 is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions and enable smart contract functionality, allowing users to create and execute agreements without the need for intermediaries. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the security and integrity of its network. In addition to its core functionalities, CREPE1 also plays a role in the governance of its native platform, giving holders the ability to vote on proposed changes and improvements. Its issuance model is widely accepted and understood within the crypto community. Overall, CREPE1 is an integral part of its blockchain ecosystem, contributing to its operability and adaptability.
Hur man köper och investerar Crepe
Är du redo att komma igång med Crepe? Att köpa CREPE1 går snabbt och är användarvänligt på MEXC.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Crepe krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Crepe
Genom att äga Crepe kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla.
Att köpa Crepe (CREPE1) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om Crepe skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Crepe-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Crepe idag?
Priset för Crepe är idag $ 0.000031635. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Crepe fortfarande en bra investering?
Crepe förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CREPE1, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Crepe?
Crepe till ett värde av $ 65.74K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Crepe?
Livepriset för CREPE1 uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Crepe i den valuta du föredrar, besök CREPE1 Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Crepe?
Priset på CREPE1 påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,281.3
+0.55%
ETH
3,401.89
+0.74%
SOL
157.73
+0.67%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
610.67
+19.12%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CREPE1 på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CREPE1/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Crepes kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Crepe-priset att stiga i år?
Crepe priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Crepe (CREPE1) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:02 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.