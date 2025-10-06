Crepe Pris idag

Livepriset för Crepe (CREPE1) idag är $ 0.000031635, med en förändring på 2.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CREPE1 till USD är$ 0.000031635 per CREPE1.

Crepe rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CREPE1. Under de senaste 24 timmarna handlades CREPE1 mellan $ 0.000030289 (lägsta) och $ 0.000035 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CREPE1 med -1.76% under den senaste timmen och -25.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 65.74K.

Crepe (CREPE1) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 65.74K$ 65.74K $ 65.74K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Crepe är --, med en 24h-handelsvolym på $ 65.74K. Det cirkulerande utbudet av CREPE1 är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.