Livepriset för Crepe idag är 0.000031635 USD.CREPE1 börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CREPE1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om CREPE1

CREPE1 prisinformation

Vad är CREPE1

CREPE1 tokenomics

CREPE1 Prisförutsägelse

CREPE1 historik

CREPE1 Köpguide

CREPE1-till-fiat valutaomvandlare

Crepe Logotyp

Crepe-kurs(CREPE1)

1 CREPE1-till-USD pris i realtid:

$0.000031635
+2.18%1D
USD
Crepe (CREPE1) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:02 (UTC+8)

Crepe Pris idag

Livepriset för Crepe (CREPE1) idag är $ 0.000031635, med en förändring på 2.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CREPE1 till USD är$ 0.000031635 per CREPE1.

Crepe rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CREPE1. Under de senaste 24 timmarna handlades CREPE1 mellan $ 0.000030289 (lägsta) och $ 0.000035 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CREPE1 med -1.76% under den senaste timmen och -25.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 65.74K.

Crepe (CREPE1) Marknadsinformation

$ 65.74K
$ 0.00
BSC

Det aktuella börsvärdet för Crepe är --, med en 24h-handelsvolym på $ 65.74K. Det cirkulerande utbudet av CREPE1 är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Crepe Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000030289
lägsta under 24-timmar
$ 0.000035
högsta under 24-timmar

$ 0.000030289
$ 0.000035
-1.76%

+2.18%

-25.52%

-25.52%

Crepe (CREPE1) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Crepe idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000067493+2.18%
30 dagar$ -0.000019905-38.63%
60 dagar$ +0.000021889+224.59%
90 dagar$ +0.000027635+690.87%
Crepe Prisförändring idag

Idag registrerade CREPE1 en förändring med $ +0.00000067493 (+2.18%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Crepe 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000019905 (-38.63%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Crepe 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CREPE1 med $ +0.000021889(+224.59%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Crepe 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.000027635 (+690.87%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Crepe (CREPE1)?

Kolla in sidan Crepe Prishistorik nu.

AI-analys för Crepe

AI-drivna insikter som analyserar Crepe senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Crepes priser?

CREPE1 token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and holder activity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect CREPE1 valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, burning events, and distribution schedules influence scarcity.

Community Growth: Active user base and social media engagement boost visibility.

Partnerships: Strategic alliances and exchange listings increase accessibility.

Regulatory News: Crypto regulations can cause price volatility across all tokens.

Varför vill folk veta Crepes pris idag?

People want to know CREPE token price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market analysis - Price data helps identify trends and trading opportunities
4. FOMO prevention - Staying updated avoids missing potential gains or losses
5. Risk management - Current prices inform stop-loss and take-profit strategies

Prisförutsägelse för Crepe

Crepe (CREPE1) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CREPE1 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Crepe (CREPE1) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Crepe potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Crepe kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CREPE1 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Crepe Price Prediction.

Om Crepe

CREPE1 is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions and enable smart contract functionality, allowing users to create and execute agreements without the need for intermediaries. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the security and integrity of its network. In addition to its core functionalities, CREPE1 also plays a role in the governance of its native platform, giving holders the ability to vote on proposed changes and improvements. Its issuance model is widely accepted and understood within the crypto community. Overall, CREPE1 is an integral part of its blockchain ecosystem, contributing to its operability and adaptability.

Hur man köper och investerar Crepe

Är du redo att komma igång med Crepe? Att köpa CREPE1 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Crepe. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Crepe (CREPE1) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Crepe krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Crepe (CREPE1) Guide

Vad kan du göra med Crepe

Genom att äga Crepe kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Crepe (CREPE1) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Crepe (CREPE1)

CREPE1 är ett BSC-baserat projekt med gyllene avatarer, med en berättelse placerad mot CAKE.

Crepe Resurs

För en mer djupgående förståelse av Crepe kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Crepe

Hur mycket kommer 1 Crepe att vara värd år 2030?
Om Crepe skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Crepe-priser och förväntad avkastning.
Crepe (CREPE1) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Crepe

CREPE1 USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på CREPE1 med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av CREPE1 med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Crepe (CREPE1) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Crepe-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
CREPE1/USDT
$0.000031635
+2.19%
0.00% (USDT)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för CREPE1-till-USD

Belopp

CREPE1
CREPE1
USD
USD

1 CREPE1 = 0.000031634 USD