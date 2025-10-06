4 Pris idag

Livepriset för 4 (4) idag är $ 0.05859, med en förändring på 3.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 4 till USD är$ 0.05859 per 4.

4 rankas för närvarande nr.401 enligt marknadsvärde på $ 58.59M, med ett cirkulerande utbud på 1.00B 4. Under de senaste 24 timmarna handlades 4 mellan $ 0.05614 (lägsta) och $ 0.07184 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.3006185668115678, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000099081384903154.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 4 med -0.57% under den senaste timmen och -29.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.08M.

4 (4) Marknadsinformation

Rank No.401 Marknadsvärde $ 58.59M$ 58.59M $ 58.59M Volym (24H) $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Marknadsvärde efter full utspädning $ 58.59M$ 58.59M $ 58.59M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 100.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för 4 är $ 58.59M, med en 24h-handelsvolym på $ 2.08M. Det cirkulerande utbudet av 4 är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 58.59M.