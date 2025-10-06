Livepriset för 4 idag är 0.05859 USD.4 börsvärdet är 58,590,000 USD. Följ prisuppdateringar för 4 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för 4 idag är 0.05859 USD.4 börsvärdet är 58,590,000 USD. Följ prisuppdateringar för 4 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för 4 (4) idag är $ 0.05859, med en förändring på 3.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 4 till USD är$ 0.05859 per 4.
4 rankas för närvarande nr.401 enligt marknadsvärde på $ 58.59M, med ett cirkulerande utbud på 1.00B 4. Under de senaste 24 timmarna handlades 4 mellan $ 0.05614 (lägsta) och $ 0.07184 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.3006185668115678, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000099081384903154.
I kortsiktigt resultat, rörde sig 4 med -0.57% under den senaste timmen och -29.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.08M.
4 (4) Marknadsinformation
No.401
$ 58.59M
$ 2.08M
$ 58.59M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för 4 är $ 58.59M, med en 24h-handelsvolym på $ 2.08M. Det cirkulerande utbudet av 4 är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 58.59M.
4 Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05614
lägsta under 24-timmar
$ 0.07184
högsta under 24-timmar
$ 0.05614
$ 0.07184
$ 0.3006185668115678
$ 0.000099081384903154
-0.57%
+3.57%
-29.61%
-29.61%
4 (4) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för 4 idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0020199
+3.57%
30 dagar
$ -0.10122
-63.34%
60 dagar
$ +0.04859
+485.90%
90 dagar
$ +0.04859
+485.90%
4 Prisförändring idag
Idag registrerade 4 en förändring med $ +0.0020199 (+3.57%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
4 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.10122 (-63.34%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
4 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 4 med $ +0.04859(+485.90%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
4 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.04859 (+485.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för 4 (4)?
AI-drivna insikter som analyserar 4 senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar 4s priser?
Several key factors influence cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Market liquidity, token circulation, and trading volume directly impact price movements.
Market Sentiment: Investor emotions, news coverage, and social media buzz create buying or selling pressure.
Regulatory Changes: Government policies and legal frameworks affect market confidence and adoption.
Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence perceived value.
Institutional Adoption: Corporate investments and mainstream acceptance drive demand.
Economic Conditions: Inflation, interest rates, and global financial stability affect crypto as an alternative asset.
Market Manipulation: Large holders and coordinated trading can artificially influence prices.
Varför vill folk veta 4s pris idag?
People want to know cryptocurrency prices today because:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy/sell at optimal times 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Price movements help predict future trends 4. Profit/loss calculation - Real-time data shows gains or losses 5. FOMO prevention - Staying informed reduces fear of missing opportunities
Prisförutsägelse för 4
4 (4) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 4 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
4 (4) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på 4 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som 4 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för 4 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på 4 Price Prediction.
Om 4
4 (4) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to serve as a medium of exchange, allowing users to conduct transactions quickly and efficiently. The asset uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. 4's blockchain design also enables it to support smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. This feature broadens the asset's use cases, making it suitable for various applications in the decentralized finance (DeFi) sector.
Hur man köper och investerar 4
Är du redo att komma igång med 4? Att köpa 4 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper 4. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din 4 (4) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och 4 krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med 4
Genom att äga 4 kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Om 4 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella 4-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar 4 idag?
Priset för 4 är idag $ 0.05859. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är 4 fortfarande en bra investering?
4 förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i 4, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för 4?
4 till ett värde av $ 2.08M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på 4?
Livepriset för 4 uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för 4 i den valuta du föredrar, besök 4 Pris för mer information.
Vad påverkar priset för 4?
Priset på 4 påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,344.65
+0.62%
ETH
3,408.44
+0.94%
SOL
157.98
+0.82%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
604.02
+17.82%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för 4 på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret 4/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om 4s kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer 4-priset att stiga i år?
4 priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för 4 (4) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:01:06 (UTC+8)
4 (4) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.