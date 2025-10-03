Coral Protocol (CORAL) Tokenomics

Coral Protocol (CORAL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Coral Protocol(CORAL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 10:56:24 (UTC+8)
Coral Protocol (CORAL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Coral Protocol(CORAL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Coral Protocol (CORAL) Information

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Officiell webbplats:
https://www.coralprotocol.org
Whitepaper:
https://arxiv.org/abs/2505.00749
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/CoRAitPvr9seu5F9Hk39vbjqA1o1XuoryHjSk1Z1q2mo

Coral Protocol (CORAL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Coral Protocol (CORAL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet CORAL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många CORAL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CORAL:s tokenomics, utforska CORAL-tokens pris i realtid!

Hur man köper CORAL

Är du intresserad av att lägga till Coral Protocol(CORAL) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa CORAL, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Coral Protocol (CORAL) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för CORAL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för CORAL

Vill du veta vart CORAL kan vara på väg? På CORAL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

