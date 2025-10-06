Collector Crypt Pris idag

Livepriset för Collector Crypt (CARDS) idag är $ 0.06243, med en förändring på 3.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CARDS till USD är$ 0.06243 per CARDS.

Collector Crypt rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CARDS. Under de senaste 24 timmarna handlades CARDS mellan $ 0.06181 (lägsta) och $ 0.08993 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CARDS med -0.37% under den senaste timmen och -4.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 90.41K.

Collector Crypt (CARDS) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 90.41K$ 90.41K $ 90.41K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Collector Crypt är --, med en 24h-handelsvolym på $ 90.41K. Det cirkulerande utbudet av CARDS är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.