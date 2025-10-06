BörsDEX+
Livepriset för Collector Crypt idag är 0.06243 USD.CARDS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CARDS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.06243
-3.76%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:37:14 (UTC+8)

Collector Crypt Pris idag

Livepriset för Collector Crypt (CARDS) idag är $ 0.06243, med en förändring på 3.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CARDS till USD är$ 0.06243 per CARDS.

Collector Crypt rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CARDS. Under de senaste 24 timmarna handlades CARDS mellan $ 0.06181 (lägsta) och $ 0.08993 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CARDS med -0.37% under den senaste timmen och -4.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 90.41K.

Collector Crypt (CARDS) Marknadsinformation

--
----

$ 90.41K
$ 0.00
--
--
SOL

Det aktuella börsvärdet för Collector Crypt är --, med en 24h-handelsvolym på $ 90.41K. Det cirkulerande utbudet av CARDS är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Collector Crypt Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.06181
lägsta under 24-timmar
$ 0.08993
högsta under 24-timmar

$ 0.06181
$ 0.08993
--
--
-0.37%

-3.76%

-4.41%

-4.41%

Collector Crypt (CARDS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Collector Crypt idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0024391-3.76%
30 dagar$ -0.10677-63.11%
60 dagar$ -0.17727-73.96%
90 dagar$ +0.01243+24.86%
Collector Crypt Prisförändring idag

Idag registrerade CARDS en förändring med $ -0.0024391 (-3.76%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Collector Crypt 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.10677 (-63.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Collector Crypt 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CARDS med $ -0.17727(-73.96%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Collector Crypt 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01243 (+24.86%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Collector Crypt (CARDS)?

Kolla in sidan Collector Crypt Prishistorik nu.

AI-analys för Collector Crypt

AI-drivna insikter som analyserar Collector Crypt senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Collector Crypts priser?

Several key factors influence Collector Crypt (CARDS) prices:

1. Market demand and trading volume
2. Overall cryptocurrency market sentiment
3. NFT and gaming sector trends
4. Platform utility and adoption rates
5. Token scarcity and supply mechanics
6. Community engagement and partnerships
7. Technical developments and roadmap progress

Varför vill folk veta Collector Crypts pris idag?

People want to know Collector Crypt (CARDS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för Collector Crypt

Collector Crypt (CARDS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CARDS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Collector Crypt (CARDS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Collector Crypt potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Collector Crypt kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CARDS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Collector Crypt Price Prediction.

Om Collector Crypt

CardStarter (CARDS) is a decentralized accelerator and swapping platform built on the Cardano blockchain. It serves as a launchpad for new projects, providing a platform for early-stage Cardano innovations to raise capital in a decentralized manner. CARDS uses a unique tiered system for its Initial DEX Offerings (IDOs), allowing participants to gain access to pre-sales based on the number of CARDS tokens they hold. The platform also provides project auditing, ensuring the legitimacy and security of the projects launched. As a community-driven platform, CARDS holders can also vote on key decisions, contributing to the platform's governance.

Hur man köper och investerar Collector Crypt

Är du redo att komma igång med Collector Crypt? Att köpa CARDS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Collector Crypt. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Collector Crypt (CARDS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Collector Crypt krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Collector Crypt (CARDS) Guide

Vad kan du göra med Collector Crypt

Genom att äga Collector Crypt kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Collector Crypt (CARDS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Collector Crypt (CARDS)

RWA Pokémon kort på Solana

Collector Crypt Resurs

För en mer djupgående förståelse av Collector Crypt kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Collector Crypt

Hur mycket kommer 1 Collector Crypt att vara värd år 2030?
Om Collector Crypt skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Collector Crypt-priser och förväntad avkastning.
Collector Crypt (CARDS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

