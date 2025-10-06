PlaysOut Pris idag

Livepriset för PlaysOut (PLAY) idag är $ 0.02349, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PLAY till USD är$ 0.02349 per PLAY.

PlaysOut rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PLAY. Under de senaste 24 timmarna handlades PLAY mellan $ 0.02289 (lägsta) och $ 0.02432 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PLAY med 0.00% under den senaste timmen och -7.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 205.60K.

PlaysOut (PLAY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 205.60K$ 205.60K $ 205.60K Marknadsvärde efter full utspädning $ 117.45M$ 117.45M $ 117.45M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för PlaysOut är --, med en 24h-handelsvolym på $ 205.60K. Det cirkulerande utbudet av PLAY är --, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 117.45M.