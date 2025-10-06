Livepriset för PlaysOut idag är 0.02349 USD.PLAY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PLAY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för PlaysOut idag är 0.02349 USD.PLAY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PLAY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för PlaysOut (PLAY) idag är $ 0.02349, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PLAY till USD är$ 0.02349 per PLAY.
PlaysOut rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PLAY. Under de senaste 24 timmarna handlades PLAY mellan $ 0.02289 (lägsta) och $ 0.02432 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PLAY med 0.00% under den senaste timmen och -7.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 205.60K.
PlaysOut (PLAY) Marknadsinformation
$ 205.60K
$ 117.45M
5,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för PlaysOut är --, med en 24h-handelsvolym på $ 205.60K. Det cirkulerande utbudet av PLAY är --, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 117.45M.
PlaysOut Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02289
lägsta under 24-timmar
$ 0.02432
högsta under 24-timmar
$ 0.02289
$ 0.02432
0.00%
+0.55%
-7.56%
-7.56%
PlaysOut (PLAY) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för PlaysOut idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0001285
+0.55%
30 dagar
$ -0.02234
-48.75%
60 dagar
$ -0.02973
-55.87%
90 dagar
$ -0.02447
-51.03%
PlaysOut Prisförändring idag
Idag registrerade PLAY en förändring med $ +0.0001285 (+0.55%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
PlaysOut 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02234 (-48.75%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
PlaysOut 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PLAY med $ -0.02973(-55.87%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
PlaysOut 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02447 (-51.03%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PlaysOut (PLAY)?
AI-drivna insikter som analyserar PlaysOut senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar PlaysOuts priser?
Several key factors influence PlaysOut (PLAY) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PLAY pricing.
Platform Adoption: User growth, gaming activity, and ecosystem development drive demand for PLAY tokens.
Utility Demand: Token usage for in-game purchases, rewards, and platform features affects price dynamics.
Partnerships: Gaming collaborations and strategic alliances can boost token value and market perception.
Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies impact investor confidence and token accessibility.
Varför vill folk veta PlaysOuts pris idag?
People want to know PlaysOut (PLAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Prisförutsägelse för PlaysOut
PlaysOut (PLAY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PLAY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PlaysOut (PLAY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på PlaysOut potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som PlaysOut kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PLAY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PlaysOut Price Prediction.
Om PlaysOut
PLAY (PLAY) is a utility token that operates on the Ethereum blockchain, primarily used within the gaming industry. As a decentralized digital asset, PLAY aims to incentivize and reward users for their engagement and participation in various online games and platforms. It is designed to create a more interactive and rewarding gaming experience, allowing users to earn tokens that can be used within the gaming ecosystem. The token operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism and its supply and issuance model is broadly known. PLAY's typical uses include in-game purchases, access to exclusive content, and as a reward for participation in gaming tournaments and events.
Hur man köper och investerar PlaysOut
Är du redo att komma igång med PlaysOut? Att köpa PLAY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PlaysOut. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PlaysOut (PLAY) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PlaysOut krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med PlaysOut
Genom att äga PlaysOut kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa PlaysOut (PLAY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.
PlaysOut Resurs
För en mer djupgående förståelse av PlaysOut kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 PlaysOut att vara värd år 2030?
Om PlaysOut skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PlaysOut-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar PlaysOut idag?
Priset för PlaysOut är idag $ 0.02349. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är PlaysOut fortfarande en bra investering?
PlaysOut förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PLAY, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för PlaysOut?
PlaysOut till ett värde av $ 205.60K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på PlaysOut?
Livepriset för PLAY uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för PlaysOut i den valuta du föredrar, besök PLAY Pris för mer information.
Vad påverkar priset för PlaysOut?
Priset på PLAY påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,396.11
+0.67%
ETH
3,409.38
+0.96%
SOL
158.42
+1.11%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
608.49
+18.69%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PLAY på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PLAY/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om PlaysOuts kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer PlaysOut-priset att stiga i år?
PlaysOut priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för PlaysOut (PLAY) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:40:28 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.