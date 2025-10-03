Botto (BOTTO) Tokenomics

Botto (BOTTO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Botto(BOTTO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Botto (BOTTO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Botto(BOTTO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 10.24M
Totalt utbud:
$ 93.87M
Cirkulerande utbud
$ 50.01M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 20.47M
Högsta någonsin:
$ 1.8945
Lägsta någonsin:
$ 0.029699974363140962
Aktuellt pris:
$ 0.2047
Botto (BOTTO) Information

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Officiell webbplats:
https://www.botto.com
Whitepaper:
https://docs.botto.com/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba

Botto (BOTTO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Botto (BOTTO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BOTTO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BOTTO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BOTTO:s tokenomics, utforska BOTTO-tokens pris i realtid!

