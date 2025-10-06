BörsDEX+
Livepriset för River idag är 6.7665 USD.RIVER börsvärdet är 132,623,400 USD. Följ prisuppdateringar för RIVER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

River Logotyp

River-kurs(RIVER)

1 RIVER-till-USD pris i realtid:

$6.7665
$6.7665
-2.02%1D
USD
River (RIVER) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:44:12 (UTC+8)

River Pris idag

Livepriset för River (RIVER) idag är $ 6.7665, med en förändring på 2.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RIVER till USD är$ 6.7665 per RIVER.

River rankas för närvarande nr.257 enligt marknadsvärde på $ 132.62M, med ett cirkulerande utbud på 19.60M RIVER. Under de senaste 24 timmarna handlades RIVER mellan $ 6.723 (lägsta) och $ 7.6113 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 10.246419991222751, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.137662800262792.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RIVER med -0.03% under den senaste timmen och -7.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 288.50K.

River (RIVER) Marknadsinformation

No.257

$ 132.62M
$ 132.62M

$ 288.50K
$ 288.50K

$ 676.65M
$ 676.65M

19.60M
19.60M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

19.60%

ETH

Det aktuella börsvärdet för River är $ 132.62M, med en 24h-handelsvolym på $ 288.50K. Det cirkulerande utbudet av RIVER är 19.60M, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 676.65M.

River Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 6.723
$ 6.723
lägsta under 24-timmar
$ 7.6113
$ 7.6113
högsta under 24-timmar

$ 6.723
$ 6.723

$ 7.6113
$ 7.6113

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792

-0.03%

-2.02%

-7.32%

-7.32%

River (RIVER) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för River idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.139501-2.02%
30 dagar$ +4.1796+161.56%
60 dagar$ +6.2665+1,253.30%
90 dagar$ +6.2665+1,253.30%
River Prisförändring idag

Idag registrerade RIVER en förändring med $ -0.139501 (-2.02%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

River 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +4.1796 (+161.56%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

River 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RIVER med $ +6.2665(+1,253.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

River 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +6.2665 (+1,253.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för River (RIVER)?

Kolla in sidan River Prishistorik nu.

AI-analys för River

AI-drivna insikter som analyserar River senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Rivers priser?

RIVER token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect RIVER's valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand.

Tokenomics: Token supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price prospects.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create market volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades and new features impact investor interest.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.

Varför vill folk veta Rivers pris idag?

People want to know River (RIVER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för River

River (RIVER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RIVER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
River (RIVER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på River potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som River kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RIVER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på River Price Prediction.

Om River

RIVER is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized platform for various applications. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transaction validation. RIVER's issuance model is based on block rewards, with a predetermined supply limit to maintain its value. The asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, online marketplaces, and other blockchain-based platforms. Its role in these ecosystems is to provide a medium of exchange, a store of value, and a unit of account, making it integral to the operation of these platforms.

Hur man köper och investerar River

Är du redo att komma igång med River? Att köpa RIVER går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper River. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din River (RIVER) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 19.60M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och River krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper River (RIVER) Guide

Vad kan du göra med River

Genom att äga River kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa River (RIVER) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River Resurs

För en mer djupgående förståelse av River kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell River webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om River

Hur mycket kommer 1 River att vara värd år 2030?
Om River skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella River-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:44:12 (UTC+8)

River (RIVER) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

RIVER USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på RIVER med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av RIVER med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla River (RIVER) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se River-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
RIVER/USDT
$6.7665
$6.7665
-2.13%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2995

$0.000016191

$0.0020570

$0.1080

$0.00003527

$0.04000

