River Pris idag

Livepriset för River (RIVER) idag är $ 6.7665, med en förändring på 2.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RIVER till USD är$ 6.7665 per RIVER.

River rankas för närvarande nr.257 enligt marknadsvärde på $ 132.62M, med ett cirkulerande utbud på 19.60M RIVER. Under de senaste 24 timmarna handlades RIVER mellan $ 6.723 (lägsta) och $ 7.6113 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 10.246419991222751, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.137662800262792.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RIVER med -0.03% under den senaste timmen och -7.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 288.50K.

River (RIVER) Marknadsinformation

Rank No.257 Marknadsvärde $ 132.62M$ 132.62M $ 132.62M Volym (24H) $ 288.50K$ 288.50K $ 288.50K Marknadsvärde efter full utspädning $ 676.65M$ 676.65M $ 676.65M Cirkulationsutbud 19.60M 19.60M 19.60M Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Cirkulationshastighet 19.60% Offentlig blockkedja ETH

