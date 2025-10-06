Livepriset för River idag är 6.7665 USD.RIVER börsvärdet är 132,623,400 USD. Följ prisuppdateringar för RIVER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för River idag är 6.7665 USD.RIVER börsvärdet är 132,623,400 USD. Följ prisuppdateringar för RIVER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för River (RIVER) idag är $ 6.7665, med en förändring på 2.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RIVER till USD är$ 6.7665 per RIVER.
River rankas för närvarande nr.257 enligt marknadsvärde på $ 132.62M, med ett cirkulerande utbud på 19.60M RIVER. Under de senaste 24 timmarna handlades RIVER mellan $ 6.723 (lägsta) och $ 7.6113 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 10.246419991222751, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.137662800262792.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RIVER med -0.03% under den senaste timmen och -7.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 288.50K.
River (RIVER) Marknadsinformation
No.257
$ 132.62M
$ 288.50K
$ 676.65M
19.60M
100,000,000
100,000,000
19.60%
ETH
Det aktuella börsvärdet för River är $ 132.62M, med en 24h-handelsvolym på $ 288.50K. Det cirkulerande utbudet av RIVER är 19.60M, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 676.65M.
River Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 6.723
lägsta under 24-timmar
$ 7.6113
högsta under 24-timmar
$ 6.723
$ 7.6113
$ 10.246419991222751
$ 1.137662800262792
-0.03%
-2.02%
-7.32%
-7.32%
River (RIVER) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för River idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.139501
-2.02%
30 dagar
$ +4.1796
+161.56%
60 dagar
$ +6.2665
+1,253.30%
90 dagar
$ +6.2665
+1,253.30%
River Prisförändring idag
Idag registrerade RIVER en förändring med $ -0.139501 (-2.02%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
River 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +4.1796 (+161.56%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
River 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RIVER med $ +6.2665(+1,253.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
River 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +6.2665 (+1,253.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för River (RIVER)?
AI-drivna insikter som analyserar River senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Rivers priser?
RIVER token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price prospects.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create market volatility.
Technical Developments: Protocol upgrades and new features impact investor interest.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.
Varför vill folk veta Rivers pris idag?
People want to know River (RIVER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för River
River (RIVER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RIVER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
River (RIVER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på River potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som River kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RIVER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på River Price Prediction.
Om River
RIVER is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized platform for various applications. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transaction validation. RIVER's issuance model is based on block rewards, with a predetermined supply limit to maintain its value. The asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, online marketplaces, and other blockchain-based platforms. Its role in these ecosystems is to provide a medium of exchange, a store of value, and a unit of account, making it integral to the operation of these platforms.
Hur man köper och investerar River
Är du redo att komma igång med River? Att köpa RIVER går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper River. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din River (RIVER) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 19.60M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och River krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med River
Genom att äga River kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa River (RIVER) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.
River Resurs
För en mer djupgående förståelse av River kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om River skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella River-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar River idag?
Priset för River är idag $ 6.7665. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är River fortfarande en bra investering?
River förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i RIVER, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för River?
River till ett värde av $ 288.50K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på River?
Livepriset för RIVER uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för River i den valuta du föredrar, besök RIVER Pris för mer information.
Vad påverkar priset för River?
Priset på RIVER påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,368.55
+0.64%
ETH
3,407.14
+0.90%
SOL
158.36
+1.07%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
610.11
+19.01%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för RIVER på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret RIVER/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Rivers kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer River-priset att stiga i år?
River priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för River (RIVER) för en mer djupgående analys.
