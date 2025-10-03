BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomics

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BICITY AI PROJECTS(BICITY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 10:44:36 (UTC+8)
BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BICITY AI PROJECTS(BICITY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.58M
Totalt utbud:
$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 4.17B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.78M
Högsta någonsin:
$ 1.1429
Lägsta någonsin:
$ 0.000365535886689416
Aktuellt pris:
$ 0.000378
BICITY AI PROJECTS (BICITY) Information

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

Officiell webbplats:
https://www.bicity.com
Whitepaper:
https://app.bicity.com/white-paper
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BICITY AI PROJECTS (BICITY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BICITY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BICITY-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BICITY:s tokenomics, utforska BICITY-tokens pris i realtid!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BICITY hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BICITY

Vill du veta vart BICITY kan vara på väg? På BICITY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

