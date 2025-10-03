Big Data Protocol (BDP) Tokenomics

Big Data Protocol (BDP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Big Data Protocol(BDP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 10:43:00 (UTC+8)
Big Data Protocol (BDP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Big Data Protocol(BDP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.34M
Totalt utbud:
$ 64.92M
Cirkulerande utbud
$ 52.86M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.02M
Högsta någonsin:
$ 18.033
Lägsta någonsin:
$ 0.01474429158777362
Aktuellt pris:
$ 0.02528
Big Data Protocol (BDP) Information

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data

BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Officiell webbplats:
https://bigdataprotocol.com
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e

Big Data Protocol (BDP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Big Data Protocol (BDP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BDP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BDP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BDP:s tokenomics, utforska BDP-tokens pris i realtid!

Hur man köper BDP

Är du intresserad av att lägga till Big Data Protocol(BDP) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BDP, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Big Data Protocol (BDP) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BDP hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BDP

Vill du veta vart BDP kan vara på väg? På BDP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

