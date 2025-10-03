BounceBit (BB) Tokenomics

BounceBit (BB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BounceBit(BB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:55:57 (UTC+8)
USD

BounceBit (BB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BounceBit(BB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 154.90M
Totalt utbud:
$ 2.10B
Cirkulerande utbud
$ 796.04M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 408.64M
Högsta någonsin:
$ 0.87799
Lägsta någonsin:
$ 0.07349155026090788
Aktuellt pris:
$ 0.19459
BounceBit (BB) Information

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

Officiell webbplats:
https://bouncebit.io/
Whitepaper:
https://docs.bouncebit.io/
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12

BounceBit (BB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BounceBit (BB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BB:s tokenomics, utforska BB-tokens pris i realtid!

Hur man köper BB

Är du intresserad av att lägga till BounceBit(BB) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BB, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

BounceBit (BB) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BB hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BB

Vill du veta vart BB kan vara på väg? På BB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

