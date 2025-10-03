Aventus (AVT) Tokenomics

Aventus (AVT) Tokenomics

Aventus (AVT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Aventus(AVT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 9.45M
Totalt utbud:
$ 10.00M
Cirkulerande utbud
$ 6.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 15.74M
Högsta någonsin:
$ 4.52
Lägsta någonsin:
$ 0.0291590858799
Aktuellt pris:
$ 1.5743
Aventus (AVT) Information

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Officiell webbplats:
https://www.aventus.io/
Whitepaper:
https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f

Aventus (AVT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Aventus (AVT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AVT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AVT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AVT:s tokenomics, utforska AVT-tokens pris i realtid!

