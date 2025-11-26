Arowana (ARW) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Arowana(ARW), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:31:48 (UTC+8)
Arowana (ARW) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Arowana(ARW), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
Totalt utbud:
$ 500.00M
Cirkulerande utbud
$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 32.90M
Högsta någonsin:
$ 0.1
Lägsta någonsin:
$ 0.000425025916068227
Aktuellt pris:
$ 0.0658
Arowana (ARW) Information

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Officiell webbplats:
https://arowana.finance
Whitepaper:
https://docs.arowana.finance/
Blockkedjeutforskare:
https://arbiscan.io/token/0x747952a59292a9b3862f3c59664b95e8b461ef45

Arowana (ARW) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Arowana (ARW) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ARW-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ARW-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ARW:s tokenomics, utforska ARW-tokens pris i realtid!

Hur man köper ARW

Är du intresserad av att lägga till Arowana(ARW) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ARW, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Arowana (ARW) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för ARW hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för ARW

Vill du veta vart ARW kan vara på väg? På ARW sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

