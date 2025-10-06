BörsDEX+
Livepriset för Arowana idag är 0.04135 USD.ARW börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för ARW till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

1 ARW-till-USD pris i realtid:

$0.04135
-0.04%1D
Arowana (ARW) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:34:13 (UTC+8)

Arowana Pris idag

Livepriset för Arowana (ARW) idag är $ 0.04135, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARW till USD är$ 0.04135 per ARW.

Arowana rankas för närvarande nr.3835 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 ARW. Under de senaste 24 timmarna handlades ARW mellan $ 0.04121 (lägsta) och $ 0.04162 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 10.64117077383144, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000425025916068227.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ARW med -0.03% under den senaste timmen och -3.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 268.97K.

Arowana (ARW) Marknadsinformation

No.3835

$ 0.00
$ 268.97K
$ 20.68M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

ARB

Det aktuella börsvärdet för Arowana är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 268.97K. Det cirkulerande utbudet av ARW är 0.00, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.68M.

Arowana Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.04121
lägsta under 24-timmar
$ 0.04162
högsta under 24-timmar

$ 0.04121
$ 0.04162
$ 10.64117077383144
$ 0.000425025916068227
-0.03%

-0.04%

-3.64%

-3.64%

Arowana (ARW) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Arowana idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000165-0.04%
30 dagar$ +0.00732+21.51%
60 dagar$ +0.01428+52.75%
90 dagar$ +0.01356+48.79%
Arowana Prisförändring idag

Idag registrerade ARW en förändring med $ -0.0000165 (-0.04%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Arowana 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00732 (+21.51%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Arowana 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ARW med $ +0.01428(+52.75%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Arowana 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01356 (+48.79%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Arowana (ARW)?

Kolla in sidan Arowana Prishistorik nu.

AI-analys för Arowana

AI-drivna insikter som analyserar Arowana senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Arowanas priser?

Several key factors influence Arowana (ARW) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Exchange listings and accessibility
9. Community engagement and adoption rates
10. Technical analysis patterns and market cycles

Varför vill folk veta Arowanas pris idag?

People want to know Arowana (ARW) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains or losses.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Profit taking - Knowing real-time values helps determine when to realize gains.

Market sentiment - Price trends indicate overall market confidence in the project.

Trading opportunities - Volatility creates chances for short-term profit through price swings.

Due diligence - Price analysis forms part of research before making investment commitments.

FOMO prevention - Understanding price movements helps avoid emotional buying at peaks.

Strategic planning - Long-term investors use price data to plan accumulation strategies.

Current market information is essential for making informed cryptocurrency investment decisions.

Prisförutsägelse för Arowana

Arowana (ARW) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ARW $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Arowana (ARW) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Arowana potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Arowana kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ARW prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Arowana Price Prediction.

Om Arowana

ARW (Arrow) is a digital asset that operates on its own native blockchain. The primary purpose of ARW is to facilitate fast, secure, and low-cost transactions across the globe. It employs a unique consensus mechanism known as Proof of Randomness (PoR), which aims to ensure fair and equitable participation in the network. The ARW token is used within the Arrow ecosystem for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. Arrow's focus on privacy and security, along with its innovative consensus mechanism, positions it as a unique offering in the crowded field of cryptocurrencies.

Hur man köper och investerar Arowana

Är du redo att komma igång med Arowana? Att köpa ARW går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Arowana. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Arowana (ARW) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Arowana krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Arowana (ARW) Guide

Vad kan du göra med Arowana

Genom att äga Arowana kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Arowana (ARW) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana Resurs

För en mer djupgående förståelse av Arowana kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Arowana webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Arowana

Hur mycket kommer 1 Arowana att vara värd år 2030?
Om Arowana skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Arowana-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:34:13 (UTC+8)

Arowana (ARW) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

