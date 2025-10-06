Arowana Pris idag

Livepriset för Arowana (ARW) idag är $ 0.04135, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARW till USD är$ 0.04135 per ARW.

Arowana rankas för närvarande nr.3835 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 ARW. Under de senaste 24 timmarna handlades ARW mellan $ 0.04121 (lägsta) och $ 0.04162 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 10.64117077383144, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000425025916068227.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ARW med -0.03% under den senaste timmen och -3.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 268.97K.

Arowana (ARW) Marknadsinformation

Rank No.3835 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 268.97K$ 268.97K $ 268.97K Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.68M$ 20.68M $ 20.68M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Totalt utbud 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja ARB

