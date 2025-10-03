Artfi (ARTFI) Tokenomics
Artfi (ARTFI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Artfi(ARTFI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Artfi (ARTFI) Information
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi (ARTFI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Artfi (ARTFI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ARTFI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ARTFI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ARTFI:s tokenomics, utforska ARTFI-tokens pris i realtid!
