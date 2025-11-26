LiveArt (ART) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om LiveArt(ART), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:17:39 (UTC+8)
LiveArt (ART) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LiveArt(ART), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
Högsta någonsin:
$ 0.1224
$ 0.1224$ 0.1224
Lägsta någonsin:
Aktuellt pris:
$ 0.001313
$ 0.001313$ 0.001313

LiveArt (ART) Information

LiveArt is the AI-powered RWAfi protocol unlocking the $10T market of investment-grade art, watches, cars, wine, and collectibles. By transforming blue-chip assets into liquid, programmable financial instruments, LiveArt makes cultural wealth tradeable on-chain. With a $200M+ asset pipeline, 13M+ connected wallets, and deployment across 17 chains, LiveArt fuses AI intelligence, DeFi liquidity, and real-world assets into the first platform where masterpieces become yield-generating, globally accessible financial products.

Officiell webbplats:
https://liveart.io/
Whitepaper:
https://docs.liveart.xyz/liveart/
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/address/0x4DEC3139f4A6c638E26452d32181fe87A7530805

LiveArt (ART) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i LiveArt (ART) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ART-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ART-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ART:s tokenomics, utforska ART-tokens pris i realtid!

Hur man köper ART

Är du intresserad av att lägga till LiveArt(ART) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ART, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

LiveArt (ART) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för ART hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för ART

Vill du veta vart ART kan vara på väg? På ART sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

