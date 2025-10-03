Argentine Football (ARG) Tokenomics

Argentine Football (ARG) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Argentine Football(ARG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:46:53 (UTC+8)
Argentine Football (ARG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Argentine Football(ARG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 7.70M
Totalt utbud:
$ 20.00M
Cirkulerande utbud
$ 9.17M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 16.79M
Högsta någonsin:
$ 9.269
Lägsta någonsin:
$ 0.4221301026710237
Aktuellt pris:
$ 0.8393
Argentine Football (ARG) Information

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi.
Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Officiell webbplats:
https://socios.com
Blockkedjeutforskare:
https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5

Argentine Football (ARG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Argentine Football (ARG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ARG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ARG-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ARG:s tokenomics, utforska ARG-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

