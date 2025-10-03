APE and PEPE (APEPE) Tokenomics

APE and PEPE (APEPE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om APE and PEPE(APEPE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 10:36:40 (UTC+8)
APE and PEPE (APEPE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för APE and PEPE(APEPE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 51.24M
Totalt utbud:
$ 210.00T
Cirkulerande utbud
$ 37.82T
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 284.55M
Högsta någonsin:
$ 0.00001
Lägsta någonsin:
$ 0.000000630152321878
Aktuellt pris:
$ 0.000001355
APE and PEPE (APEPE) Information

A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.

Officiell webbplats:
https://apepe.lol/
Blockkedjeutforskare:
https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a

APE and PEPE (APEPE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i APE and PEPE (APEPE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet APEPE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många APEPE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår APEPE:s tokenomics, utforska APEPE-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

