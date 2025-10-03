Stability World AI (AIW) Tokenomics
Stability World AI is a groundbreaking generative AI platform designed for Web3 enthusiasts, creators, and communities. It allows users to create, train, and deploy custom AI Models and AI Agents tailored to specific needs. Whether you’re generating KOL models, videos, or animations, Stability World AI provides tools to unlock your creativity and engage audiences. Each AI Agent is tokenized and paired with the native currency, $AIW, unlocking a seamless blend of creativity and decentralized finance.
By providing a comprehensive Generative AI solution with the API Protocol, Stability World AI supports projects transforming social media personas into customizable materials and brings a new paradigm to digital identity, engagement, and DeFi.
Stability World AI (AIW) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Stability World AI (AIW) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet AIW-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många AIW-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår AIW:s tokenomics, utforska AIW-tokens pris i realtid!
