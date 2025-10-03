Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomics

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Arsenal Fan Token(AFC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:39:35 (UTC+8)
Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Arsenal Fan Token(AFC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 3.53M
$ 3.53M
Totalt utbud:
$ 40.00M
$ 40.00M
Cirkulerande utbud
$ 9.57M
$ 9.57M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 14.77M
$ 14.77M
Högsta någonsin:
$ 5.95
$ 5.95
Lägsta någonsin:
$ 0.3127281881382334
$ 0.3127281881382334
Aktuellt pris:
$ 0.3693
$ 0.3693

Arsenal Fan Token (AFC) Information

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Officiell webbplats:
https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know
Blockkedjeutforskare:
https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Arsenal Fan Token (AFC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AFC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AFC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AFC:s tokenomics, utforska AFC-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

