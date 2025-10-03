Aeternity (AE) Tokenomics
Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.
Aeternity (AE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Aeternity (AE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet AE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många AE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår AE:s tokenomics, utforska AE-tokens pris i realtid!
Aeternity (AE) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för AE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för AE
Vill du veta vart AE kan vara på väg? På AE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
