Livepriset för Abbott idag är 128.74 USD.ABTON börsvärdet är 1,706,424.6802340828 USD. Följ prisuppdateringar för ABTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$128.75
Abbott (ABTON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:01:48 (UTC+8)

Abbott Pris idag

Livepriset för Abbott (ABTON) idag är $ 128.74, med en förändring på 0.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ABTON till USD är$ 128.74 per ABTON.

Abbott rankas för närvarande nr.1881 enligt marknadsvärde på $ 1.71M, med ett cirkulerande utbud på 13.25K ABTON. Under de senaste 24 timmarna handlades ABTON mellan $ 125.61 (lägsta) och $ 131.85 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 235.31115975890665, medan det lägsta priset någonsin var $ 122.32387218541305.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ABTON med +0.57% under den senaste timmen och +4.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.38K.

Abbott (ABTON) Marknadsinformation

No.1881

$ 1.71M
$ 1.71M

$ 57.38K
$ 57.38K

$ 1.71M
$ 1.71M

13.25K
13.25K

13,254.81342422
13,254.81342422

ETH

Det aktuella börsvärdet för Abbott är $ 1.71M, med en 24h-handelsvolym på $ 57.38K. Det cirkulerande utbudet av ABTON är 13.25K, med ett totalt utbud på 13254.81342422. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.71M.

Abbott Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 125.61
$ 125.61
lägsta under 24-timmar
$ 131.85
$ 131.85
högsta under 24-timmar

$ 125.61
$ 125.61

$ 131.85
$ 131.85

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665

$ 122.32387218541305
$ 122.32387218541305

+0.57%

-0.45%

+4.93%

+4.93%

Abbott (ABTON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Abbott idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.595-0.45%
30 dagar$ -4.56-3.43%
60 dagar$ -3.2-2.43%
90 dagar$ +28.74+28.74%
Abbott Prisförändring idag

Idag registrerade ABTON en förändring med $ -0.595 (-0.45%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Abbott 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -4.56 (-3.43%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Abbott 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ABTON med $ -3.2(-2.43%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Abbott 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +28.74 (+28.74%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Abbott (ABTON)?

Kolla in sidan Abbott Prishistorik nu.

AI-analys för Abbott

AI-drivna insikter som analyserar Abbott senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Abbotts priser?

Abbott (ABT) stock prices are influenced by several key factors:

1. Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and profit margins directly impact investor confidence and stock valuation.

2. Product Pipeline: New drug approvals, medical device innovations, and R&D developments affect future growth prospects.

3. Regulatory Environment: FDA approvals, healthcare policy changes, and compliance costs influence operations and profitability.

4. Market Competition: Competitive positioning against other healthcare companies and generic drug threats impact market share.

5. Economic Conditions: Interest rates, inflation, and overall economic health affect healthcare sector valuations.

6. Healthcare Trends: Aging demographics, disease prevalence, and healthcare spending patterns drive demand for Abbott's products.

7. Global Events: Pandemics, supply chain disruptions, and geopolitical factors can significantly impact operations and stock price volatility.

Varför vill folk veta Abbotts pris idag?

People want to know Abbott (ABTON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Prisförutsägelse för Abbott

Abbott (ABTON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ABTON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Abbott (ABTON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Abbott potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Abbott

ABTON is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized solution for the exchange of value. ABTON's underlying technology employs a consensus mechanism and a specific supply issuance model, both of which contribute to its overall security and stability. The asset is typically used within its native ecosystem, where it serves as a medium of exchange and a store of value. As a part of the broader cryptocurrency market, ABTON plays a role in the ongoing development and adoption of blockchain technology.

Hur man köper och investerar Abbott

Är du redo att komma igång med Abbott? Att köpa ABTON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Abbott. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Abbott (ABTON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 13.25K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Abbott krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad är Abbott (ABTON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Abbott Resurs

För en mer djupgående förståelse av Abbott kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Abbott webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Abbott

Hur mycket kommer 1 Abbott att vara värd år 2030?
Om Abbott skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Abbott-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:01:48 (UTC+8)

Abbott (ABTON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$128.75
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2991

$0.1900

$0.000017380

$0.0019850

$0.00003305

$0.000000001920

