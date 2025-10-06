BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Everlyn AI idag är 0.1061 USD.LYN börsvärdet är 27,123,252.277 USD. Följ prisuppdateringar för LYN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Everlyn AI idag är 0.1061 USD.LYN börsvärdet är 27,123,252.277 USD. Följ prisuppdateringar för LYN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om LYN

LYN prisinformation

Vad är LYN

LYN officiell webbplats

LYN tokenomics

LYN Prisförutsägelse

LYN historik

LYN Köpguide

LYN-till-fiat valutaomvandlare

LYN spot

LYN USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Everlyn AI Logotyp

Everlyn AI-kurs(LYN)

1 LYN-till-USD pris i realtid:

$0.1061
$0.1061$0.1061
+3.00%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:31:01 (UTC+8)

Everlyn AI Pris idag

Livepriset för Everlyn AI (LYN) idag är $ 0.1061, med en förändring på 3.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LYN till USD är$ 0.1061 per LYN.

Everlyn AI rankas för närvarande nr.690 enligt marknadsvärde på $ 27.12M, med ett cirkulerande utbud på 255.64M LYN. Under de senaste 24 timmarna handlades LYN mellan $ 0.1019 (lägsta) och $ 0.113 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.0104430541406704, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.09658291416276109.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LYN med -0.10% under den senaste timmen och -1.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 104.32K.

Everlyn AI (LYN) Marknadsinformation

No.690

$ 27.12M
$ 27.12M$ 27.12M

$ 104.32K
$ 104.32K$ 104.32K

$ 106.10M
$ 106.10M$ 106.10M

255.64M
255.64M 255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Everlyn AI är $ 27.12M, med en 24h-handelsvolym på $ 104.32K. Det cirkulerande utbudet av LYN är 255.64M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 106.10M.

Everlyn AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1019
$ 0.1019$ 0.1019
lägsta under 24-timmar
$ 0.113
$ 0.113$ 0.113
högsta under 24-timmar

$ 0.1019
$ 0.1019$ 0.1019

$ 0.113
$ 0.113$ 0.113

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704

$ 0.09658291416276109
$ 0.09658291416276109$ 0.09658291416276109

-0.10%

+3.00%

-1.67%

-1.67%

Everlyn AI (LYN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Everlyn AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00309+3.00%
30 dagar$ -0.0851-44.51%
60 dagar$ +0.0061+6.10%
90 dagar$ +0.0061+6.10%
Everlyn AI Prisförändring idag

Idag registrerade LYN en förändring med $ +0.00309 (+3.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Everlyn AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0851 (-44.51%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Everlyn AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LYN med $ +0.0061(+6.10%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Everlyn AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0061 (+6.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Everlyn AI (LYN)?

Kolla in sidan Everlyn AI Prishistorik nu.

AI-analys för Everlyn AI

AI-drivna insikter som analyserar Everlyn AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Everlyn AIs priser?

Several key factors influence Everlyn AI (LYN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LYN pricing.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, LYN correlates with artificial intelligence market developments and adoption rates.

Platform Adoption: User growth, partnerships, and real-world utility of Everlyn AI services drive demand.

Token Utility: Staking rewards, governance rights, and platform fee discounts affect token value.

Supply Dynamics: Token burning mechanisms, staking lock-ups, and circulating supply changes influence scarcity.

Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.

Regulatory Environment: Crypto regulations and AI governance policies impact investor sentiment.

Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements drive price movements.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Varför vill folk veta Everlyn AIs pris idag?

People want to know Everlyn AI (LYN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves.

Prisförutsägelse för Everlyn AI

Everlyn AI (LYN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LYN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Everlyn AI (LYN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Everlyn AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Everlyn AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LYN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Everlyn AI Price Prediction.

Om Everlyn AI

LYN is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the Lynx Network, a blockchain-based platform that aims to provide a decentralized and secure environment for digital transactions. The primary role of LYN is to serve as a medium of exchange within the Lynx ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and liquidity provision. The Lynx Network operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. LYN's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, with a maximum supply cap to prevent inflation. The Lynx Network and its native token, LYN, are typically used in the context of decentralized finance (DeFi), contributing to the broader goal of creating a more open and accessible financial system.

Hur man köper och investerar Everlyn AI

Är du redo att komma igång med Everlyn AI? Att köpa LYN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Everlyn AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Everlyn AI (LYN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 255.64M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Everlyn AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Everlyn AI (LYN) Guide

Vad kan du göra med Everlyn AI

Genom att äga Everlyn AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Everlyn AI (LYN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI är det första Web3-baserade AI-videoprotokollet som genererar videor i filmkvalitet på bara 25 sekunder genom sin egenutvecklade grundmodell, Everlyn-1.

Everlyn AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av Everlyn AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Everlyn AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Everlyn AI

Hur mycket kommer 1 Everlyn AI att vara värd år 2030?
Om Everlyn AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Everlyn AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:31:01 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Everlyn AI

LYN USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på LYN med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av LYN med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Everlyn AI (LYN) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Everlyn AI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
LYN/USDT
$0.1061
$0.1061$0.1061
+2.81%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2995
$0.2995$0.2995

+49.75%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000023000
$0.000023000$0.000023000

+360.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020141
$0.0020141$0.0020141

+187.72%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1157
$0.1157$0.1157

+131.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003489
$0.00003489$0.00003489

+77.10%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001841
$0.000000001841$0.000000001841

+65.70%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för LYN-till-USD

Belopp

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0.1061 USD