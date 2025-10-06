Livepriset för Everlyn AI idag är 0.1061 USD.LYN börsvärdet är 27,123,252.277 USD. Följ prisuppdateringar för LYN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Everlyn AI idag är 0.1061 USD.LYN börsvärdet är 27,123,252.277 USD. Följ prisuppdateringar för LYN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Everlyn AI rankas för närvarande nr.690 enligt marknadsvärde på $ 27.12M, med ett cirkulerande utbud på 255.64M LYN. Under de senaste 24 timmarna handlades LYN mellan $ 0.1019 (lägsta) och $ 0.113 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.0104430541406704, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.09658291416276109.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LYN med -0.10% under den senaste timmen och -1.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 104.32K.
Everlyn AI (LYN) Marknadsinformation
No.690
$ 27.12M
$ 104.32K
$ 106.10M
255.64M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.56%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Everlyn AI är $ 27.12M, med en 24h-handelsvolym på $ 104.32K. Det cirkulerande utbudet av LYN är 255.64M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 106.10M.
Everlyn AI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1019
lägsta under 24-timmar
$ 0.113
högsta under 24-timmar
$ 0.1019
$ 0.113
$ 1.0104430541406704
$ 0.09658291416276109
-0.10%
+3.00%
-1.67%
-1.67%
Everlyn AI (LYN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Everlyn AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00309
+3.00%
30 dagar
$ -0.0851
-44.51%
60 dagar
$ +0.0061
+6.10%
90 dagar
$ +0.0061
+6.10%
Everlyn AI Prisförändring idag
Idag registrerade LYN en förändring med $ +0.00309 (+3.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Everlyn AI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0851 (-44.51%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Everlyn AI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LYN med $ +0.0061(+6.10%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Everlyn AI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0061 (+6.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Everlyn AI (LYN)?
AI-drivna insikter som analyserar Everlyn AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Everlyn AIs priser?
Several key factors influence Everlyn AI (LYN) token prices:
Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.
Regulatory Environment: Crypto regulations and AI governance policies impact investor sentiment.
Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements drive price movements.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.
Varför vill folk veta Everlyn AIs pris idag?
People want to know Everlyn AI (LYN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves.
Prisförutsägelse för Everlyn AI
Everlyn AI (LYN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LYN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Everlyn AI (LYN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Everlyn AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Everlyn AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LYN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Everlyn AI Price Prediction.
Om Everlyn AI
LYN is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the Lynx Network, a blockchain-based platform that aims to provide a decentralized and secure environment for digital transactions. The primary role of LYN is to serve as a medium of exchange within the Lynx ecosystem, enabling users to participate in various activities such as staking, yield farming, and liquidity provision. The Lynx Network operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. LYN's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, with a maximum supply cap to prevent inflation. The Lynx Network and its native token, LYN, are typically used in the context of decentralized finance (DeFi), contributing to the broader goal of creating a more open and accessible financial system.
Kommer Everlyn AI-priset att stiga i år?
Everlyn AI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Everlyn AI (LYN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:31:01 (UTC+8)
