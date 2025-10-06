Everlyn AI Pris idag

Livepriset för Everlyn AI (LYN) idag är $ 0.1061, med en förändring på 3.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LYN till USD är$ 0.1061 per LYN.

Everlyn AI rankas för närvarande nr.690 enligt marknadsvärde på $ 27.12M, med ett cirkulerande utbud på 255.64M LYN. Under de senaste 24 timmarna handlades LYN mellan $ 0.1019 (lägsta) och $ 0.113 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.0104430541406704, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.09658291416276109.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LYN med -0.10% under den senaste timmen och -1.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 104.32K.

Everlyn AI (LYN) Marknadsinformation

Rank No.690 Marknadsvärde $ 27.12M$ 27.12M $ 27.12M Volym (24H) $ 104.32K$ 104.32K $ 104.32K Marknadsvärde efter full utspädning $ 106.10M$ 106.10M $ 106.10M Cirkulationsutbud 255.64M 255.64M 255.64M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 25.56% Offentlig blockkedja BSC

