The Official 67 Coin (67) Tokenomics

The Official 67 Coin (67) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om The Official 67 Coin(67), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:55:27 (UTC+8)
USD

The Official 67 Coin (67) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för The Official 67 Coin(67), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 18.09M
$ 18.09M$ 18.09M
Totalt utbud:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
Cirkulerande utbud
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 18.09M
$ 18.09M$ 18.09M
Högsta någonsin:
$ 0.04499
$ 0.04499$ 0.04499
Lägsta någonsin:
$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336$ 0.000086375925910336
Aktuellt pris:
$ 0.0181
$ 0.0181$ 0.0181

The Official 67 Coin (67) Information

Det officiella 67-myntet - skapat av Mav Trevillian, känd som en av huvudupphovsmännen till 67-memen.

Officiell webbplats:
https://x.com/i/communities/1987949705322508569
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/9AvytnUKsLxPxFHFqS6VLxaxt5p6BhYNr53SD2Chpump

The Official 67 Coin (67) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i The Official 67 Coin (67) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet 67-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många 67-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår 67:s tokenomics, utforska 67-tokens pris i realtid!

Hur man köper 67

Är du intresserad av att lägga till The Official 67 Coin(67) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa 67, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

The Official 67 Coin (67) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för 67 hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för 67

Vill du veta vart 67 kan vara på väg? På 67 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn