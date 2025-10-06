The Official 67 Coin Pris idag

Livepriset för The Official 67 Coin (67) idag är $ 0.013891, med en förändring på 3.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 67 till USD är$ 0.013891 per 67.

The Official 67 Coin rankas för närvarande nr.912 enligt marknadsvärde på $ 13.89M, med ett cirkulerande utbud på 999.68M 67. Under de senaste 24 timmarna handlades 67 mellan $ 0.01242 (lägsta) och $ 0.015184 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.043900645791901, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000086375925910336.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 67 med +6.46% under den senaste timmen och -59.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 88.82K.

The Official 67 Coin (67) Marknadsinformation

Rank No.912 Marknadsvärde $ 13.89M$ 13.89M $ 13.89M Volym (24H) $ 88.82K$ 88.82K $ 88.82K Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.89M$ 13.89M $ 13.89M Cirkulationsutbud 999.68M 999.68M 999.68M Maxutbud 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Totalt utbud 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Cirkulationshastighet 100.00% Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för The Official 67 Coin är $ 13.89M, med en 24h-handelsvolym på $ 88.82K. Det cirkulerande utbudet av 67 är 999.68M, med ett totalt utbud på 999680000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.89M.