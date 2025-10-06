BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminerGOLDEarnEvenemangscenter
Mer
Livepriset för The Official 67 Coin idag är 0.013891 USD.67 börsvärdet är 13,886,554.88 USD. Följ prisuppdateringar för 67 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för The Official 67 Coin idag är 0.013891 USD.67 börsvärdet är 13,886,554.88 USD. Följ prisuppdateringar för 67 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om 67

67 prisinformation

Vad är 67

67 whitepaper

67 officiell webbplats

67 tokenomics

67 Prisförutsägelse

67 historik

67 Köpguide

67-till-fiat valutaomvandlare

67 spot

67 USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

The Official 67 Coin Logotyp

The Official 67 Coin-kurs(67)

1 67-till-USD pris i realtid:

$0.013863
$0.013863$0.013863
+3.54%1D
USD
The Official 67 Coin (67) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2026-01-23 06:35:05 (UTC+8)

The Official 67 Coin Pris idag

Livepriset för The Official 67 Coin (67) idag är $ 0.013891, med en förändring på 3.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 67 till USD är$ 0.013891 per 67.

The Official 67 Coin rankas för närvarande nr.912 enligt marknadsvärde på $ 13.89M, med ett cirkulerande utbud på 999.68M 67. Under de senaste 24 timmarna handlades 67 mellan $ 0.01242 (lägsta) och $ 0.015184 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.043900645791901, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000086375925910336.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 67 med +6.46% under den senaste timmen och -59.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 88.82K.

The Official 67 Coin (67) Marknadsinformation

No.912

$ 13.89M
$ 13.89M$ 13.89M

$ 88.82K
$ 88.82K$ 88.82K

$ 13.89M
$ 13.89M$ 13.89M

999.68M
999.68M 999.68M

999,680,000
999,680,000 999,680,000

999,680,000
999,680,000 999,680,000

100.00%

SOL

Det aktuella börsvärdet för The Official 67 Coin är $ 13.89M, med en 24h-handelsvolym på $ 88.82K. Det cirkulerande utbudet av 67 är 999.68M, med ett totalt utbud på 999680000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.89M.

The Official 67 Coin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01242
$ 0.01242$ 0.01242
lägsta under 24-timmar
$ 0.015184
$ 0.015184$ 0.015184
högsta under 24-timmar

$ 0.01242
$ 0.01242$ 0.01242

$ 0.015184
$ 0.015184$ 0.015184

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336$ 0.000086375925910336

+6.46%

+3.54%

-59.33%

-59.33%

The Official 67 Coin (67) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för The Official 67 Coin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00047397+3.54%
30 dagar$ -0.009558-40.77%
60 dagar$ -0.004519-24.55%
90 dagar$ +0.008891+177.82%
The Official 67 Coin Prisförändring idag

Idag registrerade 67 en förändring med $ +0.00047397 (+3.54%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

The Official 67 Coin 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.009558 (-40.77%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

The Official 67 Coin 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 67 med $ -0.004519(-24.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

The Official 67 Coin 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.008891 (+177.82%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för The Official 67 Coin (67)?

Kolla in sidan The Official 67 Coin Prishistorik nu.

Prisförutsägelse för The Official 67 Coin

The Official 67 Coin (67) Prisprognos för 2030 (om 4 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för 67 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
The Official 67 Coin (67) Prisprognos för 2040 (om 14 år)

År 2040 skulle priset på The Official 67 Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du veta vad The Official 67 Coin-priset kommer att vara 2026–2027? Besök vår prisprognos-sida för prisprognoser för 67 under de kommande åren 2026–2027 genom att klicka på The Official 67 Coin prisprognoser.

Hur man köper och investerar The Official 67 Coin

Är du redo att komma igång med The Official 67 Coin? Att köpa 67 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper The Official 67 Coin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din The Official 67 Coin (67) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.
Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och The Official 67 Coin krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper The Official 67 Coin (67) Guide

Vad kan du göra med The Official 67 Coin

Genom att äga The Official 67 Coin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

  • Utforska spotmarknaden på MEXC

    Utforska spotmarknaden på MEXC

    Handla fler än 2,800 tokens med extremt låga avgifter.

    Terminshandel

    Terminshandel

    Handla med upp till 500x hävstång och djup likviditet.

  • MEXC:s Launchpool

    MEXC:s Launchpool

    Satsa tokens och tjäna fantastiska airdrops.

    MEXC förmarknad

    MEXC förmarknad

    Köp och sälj nya tokens innan de är officiellt noterade.

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa The Official 67 Coin (67) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är The Official 67 Coin (67)

Det officiella 67-myntet - skapat av Mav Trevillian, känd som en av huvudupphovsmännen till 67-memen.

The Official 67 Coin Resurs

För en mer djupgående förståelse av The Official 67 Coin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell The Official 67 Coin webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om The Official 67 Coin

Sidan senast uppdaterad: 2026-01-23 06:35:05 (UTC+8)

The Official 67 Coin (67) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
01-22 19:16:51Branschuppdateringar
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Branschuppdateringar
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Branschuppdateringar
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Branschuppdateringar
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Branschuppdateringar
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Branschuppdateringar
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

The Official 67 Coin Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025
Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025
Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om The Official 67 Coin

67 USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på 67 med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av 67 med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla The Official 67 Coin (67) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se The Official 67 Coin-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
67/USDT
$0.013863
$0.013863$0.013863
+3.60%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01016
$0.01016$0.01016

+238.66%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03250
$0.03250$0.03250

+225.00%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02136
$0.02136$0.02136

+256.00%

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0.01106
$0.01106$0.01106

+121.20%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000000073
$0.0000000000073$0.0000000000073

+329.41%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02136
$0.02136$0.02136

+256.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01016
$0.01016$0.01016

+238.66%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03250
$0.03250$0.03250

+225.00%

Ultiverse

Ultiverse

ULTI

$0.0002331
$0.0002331$0.0002331

+38.58%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för 67-till-USD

Belopp

67
67
USD
USD

1 67 = 0.013891 USD