The Official 67 Coin-kurs(67)
Livepriset för The Official 67 Coin (67) idag är $ 0.013891, med en förändring på 3.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 67 till USD är$ 0.013891 per 67.
The Official 67 Coin rankas för närvarande nr.912 enligt marknadsvärde på $ 13.89M, med ett cirkulerande utbud på 999.68M 67. Under de senaste 24 timmarna handlades 67 mellan $ 0.01242 (lägsta) och $ 0.015184 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.043900645791901, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000086375925910336.
I kortsiktigt resultat, rörde sig 67 med +6.46% under den senaste timmen och -59.33% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 88.82K.
No.912
100.00%
SOL
Det aktuella börsvärdet för The Official 67 Coin är $ 13.89M, med en 24h-handelsvolym på $ 88.82K. Det cirkulerande utbudet av 67 är 999.68M, med ett totalt utbud på 999680000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.89M.
+6.46%
+3.54%
-59.33%
-59.33%
Spåra prisändringar för The Official 67 Coin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.00047397
|+3.54%
|30 dagar
|$ -0.009558
|-40.77%
|60 dagar
|$ -0.004519
|-24.55%
|90 dagar
|$ +0.008891
|+177.82%
Idag registrerade 67 en förändring med $ +0.00047397 (+3.54%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.009558 (-40.77%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades 67 med $ -0.004519(-24.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.008891 (+177.82%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för The Official 67 Coin (67)?
Kolla in sidan The Official 67 Coin Prishistorik nu.
År 2040 skulle priset på The Official 67 Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Är du redo att komma igång med The Official 67 Coin? Att köpa 67 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper The Official 67 Coin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din The Official 67 Coin (67) köpresa.
Genom att äga The Official 67 Coin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa The Official 67 Coin (67) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter
Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.
Det officiella 67-myntet - skapat av Mav Trevillian, känd som en av huvudupphovsmännen till 67-memen.
För en mer djupgående förståelse av The Official 67 Coin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|01-22 19:16:51
|Branschuppdateringar
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
|01-22 13:05:02
|Branschuppdateringar
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
|01-22 12:06:30
|Branschuppdateringar
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
|01-20 22:09:49
|Branschuppdateringar
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
|01-20 13:14:57
|Branschuppdateringar
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
|01-19 16:31:41
|Branschuppdateringar
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day
Gå lång eller kort på 67 med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av 67 med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.
Utforska spot- och terminsmarknader, se The Official 67 Coin-pris och volym i realtid och handla direkt.
De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.
Belopp
1 67 = 0.013891 USD