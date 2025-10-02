Odkrijte ključne vpoglede v ZeroByte (ZB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZB, raziščite ceno žetona ZB v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ZB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ZeroByte (ZB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

