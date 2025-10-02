Tokenomika ZeroByte (ZB)
Tokenomika in analiza cen ZeroByte (ZB)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ZeroByte (ZB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ZeroByte (ZB)
ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses.
Tokenomika ZeroByte (ZB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ZeroByte (ZB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ZB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZB.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Napoved cene ZB
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
