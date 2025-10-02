Tokenomika Yieldwatch (WATCH)
Tokenomika in analiza cen Yieldwatch (WATCH)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Yieldwatch (WATCH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Yieldwatch (WATCH)
Yieldwatch is a smart yield farming dashboard on Binance Smart Chain that lets you monitor your liquidity pools, yield farming and token staking performance with fast and casual UI, which is optimized for mobile use.
Tokenomika Yieldwatch (WATCH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Yieldwatch (WATCH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WATCH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WATCH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko WATCH, raziščite ceno žetona WATCH v živo!
Napoved cene WATCH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WATCH? Naša stran za napovedovanje cen WATCH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
