Tokenomika Zebec Network (ZBCN)

Odkrijte ključne vpoglede v Zebec Network (ZBCN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:06:47 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Zebec Network (ZBCN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Zebec Network (ZBCN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 394.42M
Skupna ponudba:
$ 100.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 92.08B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 428.33M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0071973
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000692135609811539
Trenutna cena:
$ 0.0042833
Informacije o Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Uradna spletna stran:
https://zebec.io/
Bela knjiga:
https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU

Tokenomika Zebec Network (ZBCN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Zebec Network (ZBCN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ZBCN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZBCN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZBCN, raziščite ceno žetona ZBCN v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

