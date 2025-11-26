Kaj je YAGI

Tokenomika in analiza cen Yagi The Unbothered (YAGI) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Yagi The Unbothered (YAGI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Tržna kapitalizacija: $ 7.07K Skupna ponudba: $ 999.56M Razpoložljivi obtok: $ 999.56M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 7.07K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00140152 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00000645 Trenutna cena: $ 0

Informacije o Yagi The Unbothered (YAGI) Uradna spletna stran: https://www.unbotheredgoat.com/

Tokenomika Yagi The Unbothered (YAGI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Yagi The Unbothered (YAGI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov YAGI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YAGI. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko YAGI, raziščite ceno žetona YAGI v živo!

