Današnja cena Yagi The Unbothered

Današnja cena kriptovalute Yagi The Unbothered (YAGI) v živo je $ 0.00000857, s spremembo 4.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YAGI v USD je $ 0.00000857 na YAGI.

Kriptovaluta Yagi The Unbothered je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,571.14, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.56M YAGI. V zadnjih 24 urah se je YAGI trgovalo med $ 0.00000853 (najnižje) in $ 0.00000897 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00140152, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000736.

V kratkoročni uspešnosti se je YAGI premaknil -- v zadnji uri in -19.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yagi The Unbothered (YAGI)

Tržna kapitalizacija $ 8.57K$ 8.57K $ 8.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.57K$ 8.57K $ 8.57K Zaloga v obtoku 999.56M 999.56M 999.56M Skupna ponudba 999,557,243.050194 999,557,243.050194 999,557,243.050194

Trenutna tržna kapitalizacija Yagi The Unbothered je $ 8.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YAGI je 999.56M, skupna ponudba pa znaša 999557243.050194. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.57K.