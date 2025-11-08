BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Yagi The Unbothered v živo je 0.00000857 USD. Tržna kapitalizacija YAGI je 8,571.14 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YAGI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 YAGI v USD v živo:

-4.40%1D
Yagi The Unbothered (YAGI) Live Price Chart
Današnja cena Yagi The Unbothered

Današnja cena kriptovalute Yagi The Unbothered (YAGI) v živo je $ 0.00000857, s spremembo 4.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YAGI v USD je $ 0.00000857 na YAGI.

Kriptovaluta Yagi The Unbothered je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,571.14, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.56M YAGI. V zadnjih 24 urah se je YAGI trgovalo med $ 0.00000853 (najnižje) in $ 0.00000897 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00140152, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000736.

V kratkoročni uspešnosti se je YAGI premaknil -- v zadnji uri in -19.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yagi The Unbothered (YAGI)

Trenutna tržna kapitalizacija Yagi The Unbothered je $ 8.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YAGI je 999.56M, skupna ponudba pa znaša 999557243.050194. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.57K.

Zgodovina cene Yagi The Unbothered, USD

Zgodovina cen Yagi The Unbothered (YAGI) v USD

Danes je bila sprememba cene Yagi The Unbothered v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Yagi The Unbothered v USD $ -0.0000029277.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Yagi The Unbothered v USD $ -0.0000022779.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Yagi The Unbothered v USD $ -0.0006390616424357479.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-4.45%
30 dni$ -0.0000029277-34.16%
60 dni$ -0.0000022779-26.58%
90 dni$ -0.0006390616424357479-98.67%

Napoved cene za kriptovaluto Yagi The Unbothered

Napoved cene Yagi The Unbothered (YAGI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YAGI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Yagi The Unbothered (YAGI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Yagi The Unbothered lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Yagi The Unbothered (YAGI)

Uradna spletna stran

Raziščite več o kriptovaluti Yagi The Unbothered

